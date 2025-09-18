Dos abusadores sexuales de niñas fueron condenados a prisión en Cartagena

La Fiscalía General de la Nación, en dos casos independientes, aportó pruebas con base en las cuales un par de jueces de conocimientos condenaron a dos agresores sexuales. Los hechos ocurrieron en los corregimientos de Bayunca y en Cartagena (Bolívar).

• Uno de los sentenciados deberá cumplir 13 años de prisión. La determinación se da, luego de que el hombre fuera encontrado responsable de abusar sexualmente de una menor de edad, vecina suya.

La Fiscalía evidenció que las agresiones iniciaron mientras la víctima tenía 6 años, y se prolongaron hasta cuando cumplió 8 años. Los abusos iniciaron 2016, en Bayunca.

La evidencia en poder del ente acusador señala que el procesado, de 66 años, aprovechaba los momentos en que la menor llegaba hasta su casa a comprar hielo. Allí, la niña era sometida a tocamientos en sus partes íntimas.

• Por otros hechos, un hombre de 60 años fue sentenciado a 12 años y 9 meses de prisión por agredir sexualmente a su hija, de 11 años. La Fiscalía determinó que entre septiembre y octubre de 2009 le menor de edad fue sometida a vejámenes sexuales.

Los abusos se presentaron cuando la víctima pasaba sus vacaciones en la casa del sentenciado, ubicada en el barrio San Francisco de Cartagena.

Las pruebas determinaron que la menor fue sometida a tocamientos de índole sexual mientras la niña dormía en su cuarto, hasta donde llegaba el ahora condenado.

Los procesados fueron encontrados responsables del delito de actos sexuales con menor de 14 años, imputado por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas).

En el caso del padre de familia, la conducta fue considerada agravada. Los abogados de los sentenciados apelaron las condenas.