Visa negada a EE. UU.: razones comunes y opciones tienen los solicitantes para volver a intentarlo

Durante su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump endureció las medidas migratorias impactando significativamente el sistema de concesión de visas en Estados Unidos, esto bajo su política de “America First”.

Según el informe del año fiscal 2024 del Departamento de Estado de EE. UU., aproximadamente una cuarta parte (24,7%) de las solicitudes de visa de turismo colombianas fueron rechazadas. La razón principal de la preocupación de que los solicitantes no regresen a su país después de la visita. Este porcentaje es comparable al de China (25,3%).

En Sudamérica, Colombia tiene una de las tasas de rechazo más altas, solo superada por Bolivia, Venezuela y Ecuador, donde más de un tercio de las solicitudes son denegadas. En contraste, Uruguay, Argentina y Brasil tienen tasas de rechazo mucho más bajas, entre el 5% y el 15%.

Razones más comunes de inelegibilidad de visa EE. UU.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, existen muchas razones por las que un solicitante podría ser declarado no elegible para una visa de no inmigrante. Si se ha denegado la visa, el funcionario consular le dará al solicitante una carta en la que se explique la causa del rechazo.

Entre las que se enumeran en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) se destacan:

No completó completamente la solicitud de visa y/o proporcionó toda la documentación de respaldo requerida - Sección 221(g) de la INA

No demostró la elegibilidad para la categoría de visa solicitada ni superó la presunción de ser un posible inmigrante - Sección 214(b) de la INA

Fue condenado por un delito que implicaba depravación moral - INA sección 212(a)(2)(A)(i)(I)

Fue condenado por una violación de drogas - INA sección 212(a)(2)(A)(i)(II)

Tergiversó un hecho material o cometió fraude para intentar recibir una visa – Sección 212(a)(6)(C)(i) de la INA

Anteriormente, permaneció más tiempo del autorizado en los Estados Unidos - Sección 212(a)(9)(B)(i) de la INA

¿Qué opciones tienen los solicitantes cuya visa ha sido denegada?

Ahora bien, si a una persona le han negado la visa de turista, la mejor opción es volver a solicitarla solo si las circunstancias han cambiado significativamente y puede demostrarlo.

Si el motivo de la negación es la sección 221(g), lo que significa que no se completó la solicitud de la forma correcta, el funcionario debe incluir acciones adicionales que debe realizar el solicitante para continuar el proceso. Además de instrucciones de cómo completar los pasos adicionales requeridos. En algunos casos, no será necesario que el solicitante vuelva a pagar el arancel de solicitud.

En el caso de la sección 214(b), es decir, que no demostró la elegibilidad para la categoría de visa solicitada ni superó la presunción de ser un posible inmigrante, se indica que el solicitante deberá poder presentar evidencia de cambios significativos en sus circunstancias desde su última solicitud.

Los solicitantes deben asegurarse de que su solicitud sea precisa y completa. Entre los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de solicitar una nueva visa, la embajada recomienda demostrar la fortaleza de lazos que los conectan con su país de origen. Algunos ejemplos comunes incluyen: el empleo, la vivienda y las relaciones con familiares y amigos.

Durante las entrevistas para visas, los funcionarios consulares evalúan cada solicitud individualmente, considerando las circunstancias del solicitante, sus planes de viaje, sus recursos económicos y sus vínculos fuera de los Estados Unidos. Estos vínculos deben asegurar que el solicitante regresará a su país después de una visita temporal.

De acuerdo con la embajada, no hay un plazo específico para volver a aplicar y la persona deberá pagar la tarifa de solicitud nuevamente, ya que esta no es reembolsable.