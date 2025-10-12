Visa EE.UU.: cambios recientes bajo Trump que pondrán más difícil la obtención para colombianos

Durante su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump implementó una serie de medidas migratorias que impactaron significativamente el sistema de concesión de visas en Estados Unidos.

Estas políticas forman parte de su enfoque más restrictivo hacia la inmigración legal e ilegal bajo el lema “America First”. Entre estas se incluyen restricciones en las visas de trabajo (por ejemplo, H-1B), estudiantes, turistas e incluso en programas de reunificación familiar.

Su gobierno también emitió varias órdenes ejecutivas que endurecieron los procesos de solicitud, los requisitos de elegibilidad y vetos migratorios a ciertos países, muchos de mayoría musulmana.

Además de la nueva tarifa para la visa americana de no inmigrante (ej. B‑1/B‑2, negocios / turismo) que desde el pasado 1 de octubre USD 435: tarifa consular base (USD 185) más un nuevo cargo obligatorio llamado “Visa Integrity Fee” de USD 250. Desde el gobierno aseguraron que, quienes ya hayan pagado la tarifa vieja (USD 185) y tengan cita confirmada antes del 1 de octubre no deberán pagar el nuevo cargo adicional siempre que su trámite continúe dentro de los plazos establecidos.

A continuación, presentamos un resumen de los tres principales cambios que marcaron esa era y su posible impacto actual:

Visas de turismo y negocios (B1/B2)

El Departamento de Estado endureció los filtros para este tipo de visas con el fin de evaluar la intención del solicitante de regresar a su país, incrementando la cantidad de entrevistas rechazadas sin derecho a apelación. Esto ha significado procesos más largos y una creciente tasa de negaciones.

Redes sociales y antecedentes digitales

La exigencia de información sobre las redes sociales, correos electrónicos y números telefónicos de los últimos cinco años. Esto afectó directamente a solicitantes colombianos, especialmente jóvenes y profesionales, cuyos perfiles en línea comenzaron a ser evaluados como parte del proceso migratorio.

Restricciones a visas laborales y de estudiante (H, L y F)

Trump también limitó el acceso a visas laborales temporales como H-1B o L-1) y estudiantiles (F-1), argumentando protección del empleo estadounidense.

Lea más: Disminución de visas estudiantiles en EE. UU. del 20%: Colombia, el país de la región más afectado

Estudiantes colombianos se vieron afectados por mayores exigencias económicas y académicas, así como por cambios en la duración autorizada de estadía. El gobierno de Estados Unidos emitió un 20% menos de visas estudiantiles en agosto en comparación con el registro del mismo mes el año pasado.

Colombia, con un -16%, registró la caída más significativa en la emisión de estas visas entre los cuatro países de América Latina y El Caribe que más estudiantes envían al país norteamericano.

Factores que influyen en la decisión de otorgar o negar una visa turismo (B‑1 / B‑2)

Propósito del viaje: explicar bien para qué se viaja a este país: turismo, visita familiar, negocios, y demostrar itinerario, reservas, planes concretos.

explicar bien para qué se viaja a este país: turismo, visita familiar, negocios, y demostrar itinerario, reservas, planes concretos. Fortaleza de vínculos con Colombia: empleo estable, propiedades, familia cercana, estudios, responsabilidades que indiquen que vas a regresar al país.

empleo estable, propiedades, familia cercana, estudios, responsabilidades que indiquen que vas a regresar al país. Situación financiera: probar que tienen los recursos para costear el viaje, hospedaje, transporte, etc. Estados bancarios, ingresos, patrimonio ayudan.

probar que tienen los recursos para costear el viaje, hospedaje, transporte, etc. Estados bancarios, ingresos, patrimonio ayudan. Historial de viajes anteriores: si ha viajado a otros países, cumplido con visados, regresado a tiempo, eso suma.

si ha viajado a otros países, cumplido con visados, regresado a tiempo, eso suma. Documentación completa y veraz: pasaporte válido, formularios llenos correctamente, certificados necesarios, buena presentación en la entrevista.

En casos recientes, tensiones entre EE. UU. y Colombia han provocado suspensiones de visados o cancelación de citas, lo que añade incertidumbre.