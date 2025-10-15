“El quitavisas”: EE.UU revoca visa a funcionarios del gobierno mexicano y a críticos de Charlie Kirk

EE.UU.

Esta vez, EE.UU. le habría revocado la visa a al menos 50 funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum en México. También, revocó el visado a seis personas por críticas expresadas en redes sociales contra el activista Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre

El departamento de Estado de la administración de Donald Trump explicó que la revocación de los visados a los funcionarios mexicanos se ha hecho en el marco de la lucha contra el narcotráfico y por “actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”, dichas actividades podrían incluir el narcotráfico, la permanencia en el país tras el vencimiento de la visa, la corrupción, el espionaje o la facilitación de la inmigración ilegal.

Esta cifra fue revelada por Reuters y asegura que pocos de estos casos se han hecho públicos, pero documentos a los que la agencia ha tenido acceso demuestran que las cancelaciones de visas son más generalizadas de lo pensado.

Los funcionarios mexicanos serían principalmente políticos del partido Morena, la misma organización política de la que hace parte la actual presidenta.

La mandataria, Claudia Sheinbaum, dijo que no tiene información sobre el tema: “el gobierno de los Estados Unidos ha sido muy claro en esto, de que es una información personal. Quien lo sabe es la persona que en todo caso le pudieron haber retirado la visa. Pero no es una información que ellos compartan con el gobierno de México, dado que es una información personal, a menos que hubiera una investigación que ya tuviera que ver con seguridad pública y entonces se podría conocer”.

EE.UU. revoca la visa a 6 personas, 4 de ellas latinoamericanas, por críticas en redes sociales a Charlie Kirk

Estados Unidos ha revocado el visado a seis personas, cuatro de ellas latinoamericanas, por críticas expresadas en las redes sociales contra el activista ultraconservador Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre.

“Estados Unidos no tiene ninguna obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte a estadounidenses. El Departamento de Estado continúa identificando a titulares de visados que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk”, dijo ese departamento en X.

Entre los seis hay un argentino que apuntó que Kirk dedicó toda su vida a propagar una retórica racista, xenófoba y misógina y que merecía arder en el infierno. “Visa revocada”, anunció el Departamento de Estado en esa red social, que no identifica a la persona pero sí difunde el mensaje que esta colgó en X.

El Gobierno también revocó el visado a un mexicano que afirmó que Kirk murió siendo “racista y misógino” y que consideró que “hay gente que merece morir” y que muertos hacen “que el mundo sea mejor”.

El brasileño al que se le quitó dicho permiso señaló, según el Departamento de Estado, que Kirk murió “demasiado tarde”, mientras que otro afectado, paraguayo, sostuvo que el activista era “un hijo de p*** y murió bajo sus propias reglas”, siempre según Washington.

Los otros dos visados revocados pertenecían a un alemán que señaló que “cuando los fascistas mueren los demócratas no se quejan”, mientras que la sexta persona es un sudafricano que, según Washington, se burló de que hubiera estadounidenses que estuvieran dolidos “porque la manifestación racista terminó en un intento de convertirlo en mártir”.