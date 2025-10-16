“Vienen muchos más seguramente que van a terminar en la cárcel”: Federico Gutiérrez

Medellín, Antioquia

Tras conocerse la decisión de un juez de control de garantías de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Yaneth Rúa García, exfuncionarios y contratistas vinculados al escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA); el alcalde Federico Gutiérrez celebró la actuación de la justicia y aseguró que el proceso apenas comienza.

“Vienen muchos más seguramente que van a terminar en la cárcel. Estas son las primeras capturas de procesos que llevan de investigación varios meses, algunos más de un año, y están dentro de los hallazgos que entregamos nosotros”, dijo el mandatario local.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, al menos $2.400 millones habrían sido desviados mediante seis contratos interadministrativos firmados entre 2020 y 2022 entre el AMVA y los Bomberos de Itagüí. En las audiencias, el ente acusador reveló audios interceptados en los que se evidenciarían pactos para direccionar contratos y obtener ganancias irregulares.

Entrega de hallazgos a las autoridades

Gutiérrez aseguró que la actual administración ha entregado más de 650 hallazgos a los organismos de control y que ya hay más de 50 imputados, incluyendo —según dijo— “al jefe de la banda” que habría articulado los desvíos de recursos públicos.

“Lo que deberían hacer esas personas es hablar y contar todo, porque eso relaciona directamente al hermano del jefe de la banda y a toda la estructura criminal que crearon para robarse a Medellín”, expresó.

El alcalde añadió que muchas de las pruebas entregadas por su gobierno a la Fiscalía aún no se han revelado públicamente y que “lo que la gente ha visto es apenas la punta del iceberg”.

Finalmente, destacó que el propósito de su gobierno es administrar con transparencia y recuperar la confianza ciudadana; “Cuando la plata se cuida y nadie la roba, las obras se ven y esa es la instrucción a mi equipo, 100% transparencia, honestidad absoluta”