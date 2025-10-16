Medellín recupera el complejo deportivo Tricentenario en Castilla

Medellín, Antioquia

Con una inversión de $1.164 millones, se entregaron las obras de recuperación del complejo deportivo Tricentenario, ubicado en la comuna 5-Castilla, un espacio que ahora ofrece mejores condiciones de seguridad, funcionalidad y durabilidad para sus más de 2.300 usuarios mensuales.

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga destacó que esta intervención representa no solo una mejora en infraestructura, sino también un acto simbólico de reconstrucción.

“Arreglar este escenario es un símbolo también de la reconstrucción de Medellín, de lo que no puede volver a pasar, de cómo a Medellín se la robaron, quienes utilizaron como símbolo que eran de este barrio para llegar al poder”, afirmó el mandatario.

Un espacio renovado para el deporte

Las obras incluyeron la sustitución del cerramiento, reparación de tuberías, nivelación de superficies, refuerzo estructural del concreto, así como la instalación de pasamanos nuevos y mejoras en el sistema de alcantarillado.

Estos trabajos se concentraron especialmente en la cancha polideportiva y la de baloncesto, que estaban en mal estado y ahora brindan condiciones óptimas para la práctica física y recreativa de niños, jóvenes y adultos mayores del sector.

“Todo lo que pasa alrededor del deporte es bueno, todo, aleja a los niños de los malos hábitos, de los vicios, les da un proyecto de vida, les da estabilidad, les da también no solo salud física, sino salud mental. Se demuestra que cuando la platica no se la roban, la plata rinde”, agregó el alcalde.

Más de 120 escenarios recuperados en Medellín

La renovación del complejo Tricentenario hace parte de un plan, con el que la Administración Distrital busca fortalecer la infraestructura deportiva de la ciudad.

Hasta la fecha, se han entregado 124 escenarios intervenidos en diferentes comunas, con una inversión total que supera los $42.000 millones, beneficiando a más de 687.000 usuarios.