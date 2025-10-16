CVC libera animales silvestres que estaban en cautiverio en Palmira, Valle

Un total de 19 loros cabeciazules (Pionus menstruus), 3 guacamayas carisecas (Ara severus), un cernícalo o halcón (Falco sparverius), un gavilán caminero (Rupornis magnirostris), una ardilla común (Notosciurus granatensis), un búho currucutú (Megascops choliba) y 3 zarigüeyas (Didelphis marsupialis) fueron liberadas en zona rural de Palmira por funcionarios de la Dirección Ambiental Regional Suroriente de la CVC.

Estas especies, que ingresaron al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Palmira por rescates, entregas voluntarias e incautaciones, fueron rehabilitadas y reinsertadas a su hábitat natural tras cumplir con estrictos criterios clínicos y de comportamiento.

Rehabilitación

Según explicó Lorena Gómez Marín, bióloga del CAV, algunos de los animales liberados permanecían en rehabilitación desde el año 2021.

“Ha sido un proceso muy bonito porque lograron recuperar su plumaje, mejorar sus comportamientos y adaptarse nuevamente a la vida silvestre. La evolución fue más lenta en algunos casos, pero el objetivo se cumplió: darles una segunda oportunidad”, destacó.

Durante el proceso, se evaluaron aspectos físicos como la locomoción, la capacidad de vuelo, la respiración y el manejo de obstáculos, además de factores zootécnicos como la forma de obtener alimento y la independencia frente al ser humano.

Asimismo, se realizaron valoraciones clínicas para garantizar que los individuos estuvieran completamente sanos antes de regresar a la naturaleza.

Proteger la biodiversidad

Este resultado fue posible gracias al esfuerzo conjunto de profesionales, operarios y estudiantes que acompañaron cada etapa de la recuperación.

Desde los cuidados veterinarios hasta la readaptación comportamental, cada acción fue clave para asegurar el bienestar de los animales y su retorno exitoso a la libertad.

La Corporación recordó a la ciudadanía que tener animales silvestres en casa es un delito ambiental y puede causar daños irreversibles tanto a los ejemplares como a los ecosistemas.

Por ello, invita a la comunidad a denunciar cualquier caso de tráfico o tenencia ilegal de fauna silvestre a la línea #550 de la CVC.

Cada liberación representa un paso más hacia un Valle del Cauca más consciente, sostenible y en armonía con su biodiversidad.