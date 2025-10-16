80 puestos de votación estarán disponibles para la elección de consejo de juventudes en Cali

Más de 200 uniformados garantizarán la seguridad durante las elecciones atípicas del 6 de julio en Chitaraque

El próximo domingo 19 de octubre será elegido por votación popular los Consejos de Juventud, una herramienta establecida en la Constitución de 1991 que finalmente se materializó en el 2021 cuando se hizo la primera lección popular.

Según informó la registraduría si nunca ha inscrito su cédula puede acercarse al puesto de votación más cercano y presentar su documento de identidad original para ejercer su derecho al voto. En caso de ser mayor de edad y si ya ha inscrito su cédula en cualquiera de los puestos de votación, podrá ejercer su voto en dicho puesto.

El horario será de 8 de la mañana a 4 de la tarde y usted en el puesto de votación encontrará un cartón electoral en el que deberá marcar el logo de partido y su candidato.

En Cali hay dispuestos 80 puestos de votación, 3796 jurados y 50 listas de diversas corrientes políticas inscritas.

La registraduría ha dispuesto una aplicación móvil para ser mucho más ágil La búsqueda del puesto de votación para los jóvenes, se trata de la App “a votar” allí a través de un clic podrás acceder a información de lugares de votación, según lo indique su documento de identidad; revisar si es jurado de votación y conocer los candidatos postulados en cada municipio.