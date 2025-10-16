Quintero niega quedar inhabilitado para seguir con su candidatura por fuera del Pacto Histórico

Colombia

Tras anunciar su renuncia a la consulta del próximo 26 de octubre, el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, afirmó que sí puede participar de la consulta del Frente Amplio en marzo.

Análisis jurídico:



Participar en la consulta del 26 de Octubre me habría impedido participar en las elecciones que vamos a realizar de Marzo del 2026. Las razones son varias:



- Al no ser una consulta partidista la ley no permite que después de ganar la consulta pueda… — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 16, 2025

De acuerdo con los argumentos que presentó Quintero desde su cuenta de X, debido que según él la consulta del Pacto Histórico ahora es entre el Polo Democrático, el Partido Comunista y la Unión Patriótica, colectividades a las que asegura no está afiliado y a las que dice tampoco autorizó para participar en una consulta, queda ahora en libertad para aspirar en marzo o en mayo del próximo año en las elecciones presidenciales.

“Dado que la consulta ahora es entre tres partidos: el Polo, Comunistas y la UP a los que no estoy afiliado, y que nunca autoricé participar en una consulta de ninguno de estos tres partidos quedo en libertad para aspirar en Marzo o en Mayo del próximo año en las elecciones Presidenciales”.

Explica además el precandidato que como la consulta del 26 de octubre ya no sería partidista sino interpartidista, la ley no permite que en caso de ganar dicha elección luego pueda participar en otra consulta como la del próximo año.

“Al no ser una consulta partidista la ley no permite que después de ganar la consulta pueda participar en otra consulta interpartidista como la que vamos a realizar el próximo año y con la que vamos a construir un gran frente amplio para ganar en primera vuelta”.

Sumado a esto afirmó Quintero que la situación se agrava porque la pregunta para la consulta del Pacto el 26 de octubre dice “VOTO PARA CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”, motivo por el cual explica que en caso de ganar la consulta, quedaba obligado a cumplir lo estipulado en el tarjetón como “si fuera un contrato”.