Pese a la renuncia de Daniel Quintero, el Pacto Histórico deja en firme consulta del 26 de octubre
La colectividad pedirá al procurador que se convoque a una mesa de garantías electorales. Conozca los detalles en Caracol Radio
Colombia
A pesar a la renuncia del precandidato presidencial, Daniel Quintero, el Comité Político del Pacto Histórico informó que se mantiene firme la consulta partidista del próximo 26 de octubre.
A través de un comunicado, señalaron que los precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho participarán de este mecanismo y que así mismo, se llevarán a cabo las consultas al Congreso de la República.
“El Pacto Histórico informa a la ciudadanía que mantendrá y realizará la consulta partidista presidencial, así como las consultas al Congreso, el 26 de octubre de 2025, con el acompañamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que actúa conforme a la ley”.
Pacto Histórico solicitará mesa de garantías electorales el procurador
La colectividad también anunció que solicitarán al procurador general, Gregorio Eljach, que se convoque de manera urgente a una mesa de garantías electorales.
De igual modo requerirán tanto a la Registraduría como al Consejo Nacional Electoral la certificación formal de “nuestro acuerdo de consulta y de sus efectos jurídicos, dejando claro el carácter partidista de la consulta y su objeto de cara a la participación en el Frente Amplio”.
El Pacto Histórico invitó además a la ciudadanía a votar y acompañar la consulta para “elegir la precandidatura presidencial y las listas al Congreso que representarán al Movimiento Político Pacto Histórico en las elecciones de 2026”.