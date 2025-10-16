Pese a tregua criminal, estructuras siguen delinquiendo: hubo atentado contra local en el Atlántico

El Departamento de Policía Atlántico investiga un ataque armado en el municipio de Sabanagrande, donde dos hombres en motocicleta dispararon contra un establecimiento de razón social ‘La Nueva Central’, ubicado en la carrera 7 con calle 12.

Según el informe preliminar, los agresores utilizaron un arma traumática para efectuar varios disparos contra los vidrios del local. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del Departamento de Policía Atlántico, indicó que unidades del Gaula están al frente del caso para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del ataque. Las autoridades no descartan que este caso esté relacionado con posibles casos de extorsión en la zona.

Las estructuras seguirían delinquiendo

A pesar de las órdenes de cese al fuego dadas por los líderes de los grupos criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, algunos de sus integrantes continúan delinquiendo y expandiendo su accionar en municipios donde antes no tenían presencia. Así lo confirmó el mayor Nelson Manríquez Ramírez, comandante del Gaula en el Atlántico.

Según las autoridades, se ha evidenciado que miembros de estas organizaciones no estarían acatando las directrices de sus cabecillas, alias ‘Castor’ y Digno Palomino lo que ha llevado a que se reactiven actividades extorsivas en nuevas zonas del departamento.

Las autoridades continúan desplegando planes especiales de seguridad en conjunto con la Seccional de Investigación Criminal para evitar que estas estructuras sigan expandiéndose o tomando control en nuevos territorios del Atlántico.