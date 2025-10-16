Juez acepta cambio de domicilio a exbombero implicado en muerte de joven en la Circunvalar

El exbombero acusado de arrollar y causarle la muerte a joven de 19 años.

El Juzgado 24 Penal Municipal de Control de Garantías autorizó el cambio de domicilio a Edwin Alberto Cataño Guevara, exbombero procesado por homicidio culposo agravado, para que continúe cumpliendo su medida de aseguramiento en un inmueble de su propiedad.

La vigilancia electrónica del Inpec se mantiene activa. La defensa argumentó que el apartamento inicialmente reportado era temporal por motivos de seguridad, ya que su propiedad estaba alquilada en ese momento.

Durante la audiencia, el abogado de víctimas se opuso al cambio, cuestionando que no se había presentado la dirección del nuevo inmueble.

Sin embargo, el juez concluyó que las escrituras públicas y el certificado de leasing habitacional demostraban que Cataño está pagando el apartamento mediante crédito bancario, y que no hay perjuicio para las víctimas por el cambio de residencia.

El caso por el que es judicializado

Edwin Cataño es investigado por el presunto homicidio de Juan David Ucrós, de 19 años, a quien habría arrollado el pasado 11 de julio mientras conducía bajo efectos del alcohol.

Aunque no aceptó los cargos en la audiencia del 22 de julio, se le impuso medida domiciliaria por decisión del Juzgado Noveno Penal Municipal de Barranquilla.