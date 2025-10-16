Pibe Valderrama estalló tras la eliminación de Colombia: “Esa hij*** primera vez cuándo va a ser”

La Selección Colombia cayó eliminada del Mundial Sub-20 a manos de Argentina en las semifinales y puso fin al sueño de disputar la primera final de una Copa del Mundo a nivel masculino. El combinado nacional volvió a quedar muy cerca de la gesta y tendrá que conformarse con luchar por el tercer puesto.

Un solitario gol de Mateo Silvetti al minuto 72 del partido sentenció las aspiraciones del equipo de César Torres, que había hecho una destacada actuación en la etapa inicial. La ilusión pareció desvanecerse más con la expulsión al 79′ de Jhon Rentería, situación que le quitó peso ofensivo a la Tricolor en búsqueda de un gol que parecía cada vez más lejano.

Carlos Alberto Valderrama, una de las voces más autorizadas en torno al fútbol en el país, siempre se ha mostrado defensor de las selecciones Colombia. Esta vez no fue la excepción, pero no ocultó su malestar por volver a quedar muy cerca del objetivo y dejó un mensaje de impotencia.

"No joda ombe ¿nunca nos va a tocar esa monda? ¡Eche, no joda! Pote vaina, ombe", comenzó reaccionando con su tradicional entonación y carisma.

“Joda, estoy mejor dicho. Bueno, hay que seguir, hermano; hay que seguir, hermano... ¿Puta esa primera hijue*** vez cuándo va a ser hermano? Hay que seguir, pelado, qué vamos a hacer", añadió al respecto de una nueva desazón y tratando de buscar respuestas a cuándo se dará el primer gran título de una Selección Colombia.

“Yo no sé a qué grupo le va a tocar esa vaina (ganar un título de esa magnitud), pero no joda… Y salimos, y sale, y sale, y nada. Pero bueno, en las buenas y en las malas acá estoy, vamos es pa’ delante porque nos va a tocar, nos va a tocar, siempre hay una primera vez y nos va a tocar", agregó.

“Esta selección no joda, que juega bien y bacano, pero bueno, Pa’ lante. En la buena y en la mala, acá estoy. Un abrazo. Todo bien, todo bien. No joda que no sé ni qué decir pa’ una verga, hermano”, concluyó.

Colombia, por el tercer puesto del Mundial Sub-20

La Selección Colombia se medirá ante Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 en Chile. El conjunto europeo perdió frente a Marruecos en la semifinal por penales 5-4, luego del 1-1 en los 120 minutos.

Colombia y Francia se enfrentarán el próximo sábado 18 de octubre desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Nacional de Santiago de Chile. La final entre Argentina y Marruecos será el domingo 19 de octubre a las 6:00 p.m.