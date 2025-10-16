Colombia, por el tercer puesto del Mundial Sub-20: Rival, fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

Fin al sueño de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20. Otra vez Argentina se atravesó en el camino de la Tricolor y lo dejó afuera de la Copa del Mundo que se disputa en Chile, aunque tendrá el premio de consolación de pelear por el tercer puesto.

El equipo de César Torres hizo un correcto partido en el primer tiempo, pero no logró descifrar en el complemento a los que ingresaron en el cuadro argentino. Si bien hubo opciones, el que aprovechó el espacio que dejó por el lateral izquierdo fue Mateo Silvetti, quien entró solo por ese costado y definió dentro del área para el 1-0 que sería definitivo.

Getty Images / Jam Media Ampliar

Colombia volverá a optar por el tercer puesto

La Tricolor hizo una gran presentación en el certamen orbital. Inició ganando ante Arabia (1-1) y luego empató contra Noruega (0-0) y Nigeria (1-1), para terminar avanzando líder del Grupo F.

En octavos de final se impuso 2-1 frente a Sudáfrica y en cuartos de final, en un partido que impulsó la ilusión del país, venció 2-3 a España, que era una de las candidatas a quedarse con el título.

Tras la eliminación a manos de Argentina, Colombia tendrá que optar por igualar su mejor participación en un Mundial Sub-20. El tercer puesto será el premio en disputa para este equipo, el mismo que logró en 2003 en la Copa del Mundo que tuvo lugar en Emiratos Árabes Unidos.

En esa oportunidad Colombia se quedó con esa ubicación gracias a que venció a Argentina por 2-1, con goles de Erwin Carrillo y Jaime Castrillón, mientras que Osmar Ferreyra marcó por el conjunto argentino.

La Selección Colombia se medirá ante Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 en Chile. El conjunto europeo perdió frente a Marruecos en la semifinal por penales 5-4, luego del 1-1 en los 120 minutos.

Colombia y Francia se enfrentarán el próximo sábado 18 de octubre desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Nacional de Santiago de Chile. La final entre Argentina y Marruecos será el domingo 19 de octubre a las 6:00 p.m.

El juego se podrá ver por la transmisión de DSports y el minuto a minuto mediante caracol.com.co