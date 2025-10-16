Prensa argentina se burla de jugador de la Selección Colombia

Nueva y dolorosa derrota de una Selección Colombia a manos de Argentina. Esta vez fue la sub-20 la que se quedó ad portas de llegar a la final del Mundial de la categoría que se disputa en Chile, luego de perder 0-1 en las semifinales.

El equipo de César Torres hizo un correcto partido en el primer tiempo, pero no logró descifrar en el complemento a los que ingresaron en el cuadro argentino. Si bien hubo opciones, el que aprovechó el espacio que dejó por el lateral izquierdo fue Mateo Silvetti, quien entró solo por ese costado y definió dentro del área para el 1-0 que sería definitivo.

En la Tricolor, Jhon Rentería se fue expulsado por doble amarilla al 79′, cometiendo una segunda infracción que fue infantil y con la cual dejó con un hombre menos a la Tricolor, poniendo cuesta arriba el hecho de igualar el duelo.

La burla de la prensa de Argentina a un jugador colombiano

La rivalidad entre Colombia y Argentina ha cobrado relevancia en los últimos años y se ha incrementado el picante. Pasó en la semifinal de la Copa América 2021, enfrentamientos en Eliminatorias o la final de la Copa América en 2024.

Esta vez, la Tricolor llegó a la semifinal del Mundial Sub-20 con la ilusión de poder dar el golpe y terminar avanzando a la primera final. Sin embargo, cayó y ahora tiene que lidiar con cargadas por parte de los argentinos.

Le puede interesar: Colombia, por el tercer puesto del Mundial Sub-20: Rival, fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

El Diario Olé hizo referencia a una declaración previa al partido del futbolista de Atlético Nacional, Miguel Landázuri en la que aseguró: “La mitad del mundo va a estar haciendo fuerza para que le ganemos a Argentina”.

El medio argentino publicó esa frase y la acompañó de: “Lo triste que debe estar la otra mitad del mundo”, en una clara respuesta jocosa al comentario del volante colombiano.

No obstante, en la portada del medio sí destacaron la dificultad del equipo colombiano. “La Sub 20 dejó el alma y venció 1-0 a una durísima Colombia”, se lee.

Jugadores argentinos y una celebración al ritmo colombiano

En el camerino de Argentina, los jugadores celebraron la clasificación a la final del Mundial Sub-20 al son de ‘El Ritmo que nos Une’, la canción del cantante colombiano Ryan Castro que fue un éxito en la Copa América.

Así quedaría Colombia en Ranking FIFA tras amistosos ¿Alcanza a ser cabeza de grupo en el Mundial?

Otro gesto burlesco de la Albiceleste que ha dado de qué hablar, pero que al fin y al cabo, aplica la frase “el que gana celebra como quiere”.