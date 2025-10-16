Ordenan a EPS y a entidades del Gobierno Nacional pagar la cartera vencida a IPS del Quindío

Armenia

En efecto el Tribunal Administrativo del Quindío decretó la medida cautelar solicitada por la gobernación departamental ordenando a las entidades a nivel nacional como el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Salud y la Adres.

También a las EPS como Nueva EPS, Asmet Salud, Sanitas y SOS para que realicen en un plazo máximo de 30 días el pago efectivo de la cartera vencida con las IPS del departamento incluyendo a los gestores farmacéuticos y proveedores de servicios de salud.

La secretaria de representación Judicial y Defensa del departamento, Isabel Lezama informó que ante la declaratoria de la alerta roja hospitalaria desde la gobernación tomaron la bandera para promover una acción popular con solicitud de medida cautelar con el fin de superar la contingencia.

“Ante la la declaratoria de la alerta roja hospitalaria en el departamento del Quindío, el departamento del Quindío en efecto toma la bandera en nombre de todas las IPS del departamento y toda la red pública de servicios de salud y a través de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa promueve en medio de control de protección derechos e intereses colectivos pretendiendo que se defendieran y se protegieran los derechos e intereses colectivos de la población del departamento del Quindío a un acceso oportuno y eficiente de los servicios de salud", explicó.

Añadió: “En el trámite de este proceso nosotros como primera medida solicitamos el decreto de una medida cautelar a través de la cual la judicatura ordenara a todas las entidades antes mencionadas que se giraran los recursos que permitieran garantizar la prestación de los servicios de salud en el departamento del Quindío".

Cartera vencida con las IPS

Dio a conocer que se concedió esa solicitud para pagar la cartera vencida con las IPS del departamento que asciende a 580 mil millones de pesos.

“Hoy a través de decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del departamento del Quindío por haber encontrado debidamente fundada en derecho la solicitud elevada por el departamento del Quindío por haber nosotros mostrado que teníamos la titularidad de los derechos invocados por haber aportado pruebas tales como la declaratoria de alerta roja hospitalaria en el departamento y otras más que permitieron establecer que era más gravoso negar esa medida que acceder a ella y que se cumplían las condiciones como que se estaba causando un perjuicio irremediable a la población", mencionó.

Sostuvo: “Ordenándolos que en un término de 30 días adelanten las gestiones que a cada uno de ellos les corresponde para pagar de manera efectiva e inmediata la cartera que tienen vencida con las IPS del departamento del Quindío que asciende a una su de 580.000 millones de pesos".

Advirtió que cada uno en sus pronunciamientos frente a la medida se tiraron las competencias relacionadas con el pago correspondiente y en virtud de eso se ordena garantizar el flujo de los recursos por eso estarán dispuestos a realizar las mesas de trabajo técnicas para establecer un seguimiento al cumplimiento de esta medida.