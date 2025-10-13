Policía confirmó que dos activistas venezolanos fueron atacados a tiros en Cedritos: están estables

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el atentado en el que resultaron heridos los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche ocurrió en el barrio Cedritos, al norte de la ciudad.

Según el comandante de la estación de Policía de Usaquén, teniente coronel Ricardo Chaves, el vehículo desde donde se habría hecho el ataque “salió del mismo edificio donde residían las víctimas” y fue localizado en Suba con dos pistolas en su interior. Las autoridades realizan la trazabilidad de las armas e identifican a los presuntos responsables del hecho.

#BOGOTÁ | Dos activistas venezolanos fueron atacados a tiros en el norte de la capital. La Policía confirmó que las víctimas, identificadas como Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez, resultaron heridos en sus piernas cuando salían de su vivienda en Cedritos. Ambos están… pic.twitter.com/zhk49bSHKU — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 13, 2025

Defensoría del Pueblo rechaza el atentado

La Defensoría del Pueblo condenó el ataque y pidió a la Fiscalía General de la Nación una investigación rápida y medidas de protección para los activistas.

“Yendri, al igual que muchos otros líderes y lideresas sociales, ha acudido a la Defensoría en busca de acompañamiento para el trámite de su solicitud de protección internacional, luego de haber tenido que huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”, señaló la entidad.

El organismo también hizo un llamado a las autoridades para garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y recordó que el pueblo venezolano “merece vivir en paz y democracia”.

#BOGOTÁ | La Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) rechazó el atentado contra dos activistas venezolanos en el norte de Bogotá. Recordó que Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos y solicitante de refugio, huyó de su país por persecución. Pidió a la @FiscaliaCol una… pic.twitter.com/py8H6SGUte — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 13, 2025

El alcalde Galán pide protección y resultados

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que las víctimas fueron trasladadas a un centro médico y se encuentran estables. Rechazó el ataque y expresó respaldo a quienes buscan refugio en Colombia tras huir de persecución política.

“En Bogotá recibimos, acompañamos y respaldamos a quienes, huyendo de la persecución, han llegado a Colombia con el fin de salvaguardar su integridad”, afirmó el mandatario.

Galán solicitó a la Fiscalía una investigación rápida que permita identificar a los agresores, y al Ministerio de Relaciones Exteriores agilizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los refugiados y solicitantes de asilo en el país.

La ONU también condenó el ataque

La ONU Derechos Humanos se sumó a las voces de rechazo. En un pronunciamiento público, la organización pidió a las autoridades colombianas “brindar protección a los dos activistas” e instó a investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

“Urgimos a las autoridades pertinentes a tomar todas las medidas necesarias para prevenir la violencia, en particular, contra personas defensoras”, señaló la entidad.

Contexto del caso

Yendri Velásquez es defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+, además de fundador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+. Luis Alejandro Peche es consultor político y posee doble nacionalidad, venezolana y colombiana. Ambos llegaron a Colombia en 2024 luego de denunciar persecución política en su país.

Las víctimas se encuentran fuera de peligro en el Hospital Reina Sofía, mientras las autoridades mantienen operativos de investigación y seguimiento para capturar a los responsables del atentado.