Salió de cirugía uno de los líderes venezolanos herido en ataque sicarial en Bogotá
El hecho se registró en el barrio Cedritos y las dos víctimas están siendo atendidas en la clínica Reina Sofía de Bogotá. Una de ellas está fuera de peligro después de una cirugía por los impactos de bala recibidos.
Caracol Radio conoció que salió de cirugía, está estable y fuera de peligro el líder político Yendri Omar Velásquez, el activista venezolano que fue herido con arma de fuego este lunes festivo 13 de agosto en el barrio Cedritos, en la localidad de Usaquén, mientras salía del edificio donde reside con Luis Alejandro Peche Arteaga, otro joven líder del vecino país.
Recordemos que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Velásquez había acudido a la entidad para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional, tras huir de Venezuela por “persecución en su labor por la defensa de los derechos humanos”.
Los dos hombres están siendo atendidos en la clínica Reina Sofía de Bogotá y según las autoridades, avanzan en la investigación de los hechos. La Policía precisó que ha recopilado varios videos de cámaras de seguridad del sector y la Fiscalía aseguró que también avanza en el proceso de protección para las víctimas.