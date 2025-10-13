Petro anuncia que la UNP reforzará seguridad de activistas extranjeros tras ataque en Bogotá

Bogotá. 17 de Diciembre de 2022. Ceremonia de acenso de los nuevos generales y almirantes de las Fuerzas Armadas de Colombia en la escuela de cadetes José Maria Córdova. En la foto: Gustavo Petro, Presidente de la República de Colombia. (Colprensa-Mariano Vimos) / Mariano Vimos

Tras el atentado ocurrido hoy en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos un, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de X aseguró que: ”Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas es bien recibida, como se ha demostrado en estos años“.

Añadió, que nadie puede decir que el Gobierno Nacional los ha molestado por las ideologías que tienen y que por el contrario se han expresado libremente y así continuará siendo.

El mandatario afirmó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará la seguridad de los activistas de derechos humanos de cualquier país del mundo en Colombia.

El mandatario rechazó el ataque, destacó la búsqueda de los responsables por parte de las autoridades y finalizó con un mensaje determinante en el que dijo que:“A quienes quieran la paz se les dará la mano, y que aquellos que no serán enfrentados con contundencia”.

¿Quiénes son las víctimas del atentado?

Entre los heridos del atentado de este lunes en el barrio Cedritos de Bogotá está Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, según denunció la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, se trató de un “ataque sicarial” en el que también resultó herido Luis Alejandro Peche Arteaga, quien es un consultor político venezolano.

Ambos ciudadanos fueron trasladados a la clínica Reina Sofia en donde se encuentran fuera de peligro.

Esto dijo la Defensoría del Pueblo:

Por su parte, la Defensoría enfatizó en la necesidad de garantizar la seguridad y los derechos de la población migrante.

“El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentren en territorio colombiano”, afirmó la entidad.

Además, instó a las autoridades a actuar con celeridad frente a lo ocurrido con estos ciudadanos.

“Instamos a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas”, añadió.

Finalmente, la Defensoría reiteró su postura frente a la discriminación y los hechos violentos y aseguró que seguirán trabajando para que se respete el derecho a migrar

“Continuaremos trabajando para que se respete el derecho a migrar, y para que se promuevan y garanticen los derechos de todas las personas migrantes”, concluyó.