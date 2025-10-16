Santander: ISAGEN aclara que no hay emergencia en la Central Hidroeléctrica Sogamoso

Bucaramanga

ISAGEN informó este jueves 16 de octubre de 2025 que no se presenta ninguna emergencia relacionada con la operación de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, ubicada aguas abajo de la presa Latora, en el departamento de Santander.

La compañía aclaró que tanto el embalse como el vertimiento y el río Sogamoso operan con total normalidad, e hizo un llamado a la comunidad para mantener la calma.

De acuerdo con el comunicado, funcionarios de la empresa se encuentran en el sector La Playa de Betulia, donde en la madrugada de este jueves se activó una alarma de evacuación, con el fin de verificar la situación y brindar tranquilidad a la población.

Lea también: Registraduría fijó el calendario electoral para la nueva elección de alcalde de Bucaramanga

ISAGEN precisó que actualmente se revisa la condición que generó la activación de la alarma, mientras se mantiene el monitoreo constante de la infraestructura y de las condiciones hidráulicas en la zona de influencia.

Compuertas abiertas del embalse Topocoro por aumento de lluvias

ISAGEN anunció que desde el domingo 12 de octubre a las 2:00 p.m., las compuertas del canal de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso fueron abiertas, debido a que el embalse Topocoro alcanzó niveles cercanos a los 320 metros sobre el nivel del mar.