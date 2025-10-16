Cortes de agua en Bucaramanga a partir de HOY 16 de octubre: 100 barrios sin suministro

Bucaramanga

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga informó que, por labores de mantenimiento preventivo en el sistema de bombeo Bosconia–Morrorico, se realizará una suspensión programada del servicio de agua potable en los sectores centro, occidente y norte de la ciudad.

Horario del corte de agua este 16, 17 y 18 de octubre en Bucaramanga:

La medida regirá desde las 9:00 de la noche del jueves 16 de octubre hasta las 8:00 de la noche del sábado 18 de octubre de 2025.

Sectores afectados por la suspensión del servicio: 100 barrios sin el suministro

La suspensión afectará a cerca de 58 mil usuarios, lo que equivale al 16% del total en Bucaramanga, dejando sin suministro al cuadrante céntrico, comprendido entre la carrera 22 y la escarpa occidental, y entre la calle 45 y la escarpa norte – y a la totalidad del sector norte de Bucaramanga.

Barrios impactados:

Distrito Betania: Villas de San Ignacio, Bavaria I y II, Altos de Betania.

Villas de San Ignacio, Bavaria I y II, Altos de Betania. Distrito Bienestar: Kennedy, María Paz, Mirador del Kennedy, Minuto de Dios, Miramar, Tejar Norte, Tejar Norte I, Urbanización Balcones del Kennedy, Urbanización Tejar Norte II y Villa Rosa.

Kennedy, María Paz, Mirador del Kennedy, Minuto de Dios, Miramar, Tejar Norte, Tejar Norte I, Urbanización Balcones del Kennedy, Urbanización Tejar Norte II y Villa Rosa. Distrito Estadio: Gaitán, Girardot, Granada, La Feria, La Gloria, La Independencia, Miramar, Modelo, Mutualidad, Nápoles, Nariño, Norte Bajo, Nueva Colombia, Pío XII, San Francisco, San Rafael, Villa Mercedes, Zarabanda, 23 de Junio y zona escarpa.

Gaitán, Girardot, Granada, La Feria, La Gloria, La Independencia, Miramar, Modelo, Mutualidad, Nápoles, Nariño, Norte Bajo, Nueva Colombia, Pío XII, San Francisco, San Rafael, Villa Mercedes, Zarabanda, 23 de Junio y zona escarpa. Distrito Regadero: El Plan, La Esperanza I, II y III, José María Córdoba, La Juventud, Lizcano I y II, Paisajes del Norte, Regadero Norte, Los Ángeles, Mirador, Olas Altas, Olas Bajas, Retiro Chiquito, San Cristóbal, Transición, Villa Helena, Villa María y Villa Rosa.

Distrito Ferrovías: Claveriano, Café Madrid, Ciudadela Café Madrid, Las Hamacas I y II, Villas de San Ignacio etapas 1 a 11, Omagá I, Urbanización Omagá, La Estación, Campo Madrid.

Claveriano, Café Madrid, Ciudadela Café Madrid, Las Hamacas I y II, Villas de San Ignacio etapas 1 a 11, Omagá I, Urbanización Omagá, La Estación, Campo Madrid. Distrito Colorados: Colorados, El Rosal, La Torre, Los Palos, Pablón Alto, Rosalta y Villa Patricia, Pilas públicas de colorados y El Pablón y Bosconia.

Colorados, El Rosal, La Torre, Los Palos, Pablón Alto, Rosalta y Villa Patricia, Pilas públicas de colorados y El Pablón y Bosconia. Distrito Centro: Campo hermoso, La Joya, Alfonso López, Garcia Rovira, Zona Céntrica, Chorreras de Don Juan, San Miguel, Candiles, Santander y Don Bosco.

De acuerdo con la entidad, los trabajos contemplan la instalación de nuevas válvulas en la línea de impulsión Bosconia–Estadio–Morrorico, con el fin de fortalecer la confiabilidad y continuidad del servicio.

Puntos disponibles de abastecimiento de agua como plan de contingencia

Durante el periodo de suspensión, el Acueducto ha compartido un plan de contingencia para atender las necesidades de la comunidad afectada. El plan incluye el abastecimiento por medios alternativos (carrotanques) en puntos estratégicos de la zona norte y en los sectores de Colorados y El Pablón. De manera complementaria, se habilitarán dos (2) hidrantes para el suministro de agua:

Calle 9 con carrera 5, frente al Colegio Santander.

Carrera 27 con calle 32, frente a Garcillantas – Parque de los Niños.

Agregaron que también se dispondrá del punto de entrega de la Planta Morrorrico (ubicada en el Parque del Agua – Vía a Cúcuta) para el abastecimiento de personas o establecimientos comerciales que cuenten con vehículos particulares. Reiteran que estas labores son necesarias para mantener la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de agua potable.