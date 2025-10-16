Línea K del Metrocable de Medellín suspenderá su servicio durante una semana: ¿fechas y horarios?

El Metrocable línea K (Acevedo - Santo Domingo) suspenderá su operación comercial entre el sábado 18 y el sábado 25 de octubre debido a trabajos de mantenimiento preventivo. Según informó el Metro de Medellín, el servicio se reanudará a partir del domingo 26 de octubre de 2025.

Durante la intervención se realizarán labores en el cable portador tractor —pieza fundamental para su funcionamiento—, por lo que también se hará un cierre vial en la calle 107, entre las carreras 51B y 49C, para facilitar las maniobras técnicas.

Para evitar mayores traumatismos en la movilidad, el Metro de Medellín dispuso de rutas alternas, que estarán disponible en los horarios habituales del servicio de metrocable línea K.

Rutas alternas

Mientras dure la suspensión, los usuarios podrán utilizar las siguientes rutas integradas de buses:

C6-017 Acevedo–Santo Domingo. (Estación Santo Domingo, vía principal hasta la calle 97, barrios Granizal, Santa Cruz y los Balsos, Acevedo).

(Estación Santo Domingo, vía principal hasta la calle 97, barrios Granizal, Santa Cruz y los Balsos, Acevedo). C6-012A La Francia–Acevedo. (Sale de la cabecera en La Francia, pasa por la estación Andalucía y se dirige a la integración en Acevedo).

(Sale de la cabecera en La Francia, pasa por la estación Andalucía y se dirige a la integración en Acevedo). C6-013 Popular N.°1–Tricentenario. (Sale de Popular N° 1, integra en la estación Popular y va hasta la estación Tricentenario)

Desde el Metro de Medellín recordaron que estas labores buscan garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema de cable aéreo, una de las principales alternativas de movilidad en la zona nororiental de Medellín.