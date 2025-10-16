Piden investigar posible detrimento por retiro de Daniel Quintero de la consulta del Pacto Histórico

El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, radicó ante la Contraloría General de la República una solicitud de investigación por un posible detrimento patrimonial tras el retiro extemporáneo de Daniel Quintero Calle de la consulta presidencial del Pacto Histórico.

Según el cabildante, la decisión del exalcalde de Medellín, anunciada el pasado 15 de octubre —once días antes de la jornada prevista para el 26 de octubre—, habría generado un impacto económico superior a los $123.000 millones, recursos ya comprometidos en la logística, impresión de tarjetones y operación electoral del proceso.

De Bedout indicó que el retiro se produjo por fuera de los plazos fijados por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), establecidos entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre, por lo que pidió determinar si la actuación del precandidato y de los partidos que integran el Pacto Histórico podría haber afectado el patrimonio público.

¿Uso de recursos públicos?

El concejal recordó además que, “el uso de los recursos públicos exige seriedad, legalidad y responsabilidad. Jugar con el erario en un mecanismo de participación democrática constituye una afrenta al Estado Social de Derecho y a la confianza ciudadana”.

Por eso he solicitado formalmente a la Contraloría para que investiguen un posible detrimento…



Finalmente, en su solicitud, el concejal pidió también revisar la responsabilidad solidaria de las colectividades que respaldaron la consulta —Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Partido Comunes— y que, según recordó, mantenían una personería jurídica condicionada por decisión del CNE.