La alcaldesa de Bello pide a la fuerza pública reforzar la seguridad

La detonación del artefacto explosivo en una torre de energía en el municipio de Bello, al parecer por integrantes del frente 36 de las disidencias de alias Calarcá, generó preocupación y zozobra entre los habitantes que ven con cómo el conflicto armado en el que participan las organizaciones criminales les está afectando.

La alcaldesa del municipio de Bello, Lorena González Ospina, manifestó que esta situación es muy preocupante, por lo que es rechazada de manera contundente, y solicita a la fuerza pública tomar acciones urgentes que eviten situaciones similares.

“Y que nos preocupa profundamente, pues los delitos de alto impacto asociados a grupos armados están afectando la tranquilidad de nuestra ciudad. Hago un llamado al gobierno nacional y a la fuerza pública para que refuercen las acciones de seguridad en Bello y garanticen la protección y la calma de nuestra comunidad”, solicitó la mandataria.

Mientras que desde la Secretaría de Gobierno se informó sobre la realización de patrullajes en puntos estratégicos donde se puedan reportar situaciones similares para garantizar la seguridad de los habitantes de esa población del norte del Valle de Aburrá.