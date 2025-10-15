Ya se han entregado dos de los 17 fugados de la cárcel de Apartadó

Apartadó- Antioquia

La policía Urabá informó que, luego de la fuga de 17 detenidos de la cárcel municipal de Apartadó el pasado fin de semana, dos de estas personas ya están tras las rejas de nuevo y, por ahora, siguen prófugos de la justicia 15 delincuentes.

Se trata de Johan Sebastián Naranjo Pérez y Luis Alejandro Jaramillo Salas, quienes, según el reporte de la policía, se entregaron de manera voluntaria a las autoridades. También se informa que se elevó la recompensa de cinco a diez millones de pesos para quien entregue información que permita la recaptura de los 15 delincuentes restantes. Ante esta situación, le solicitan apoyo de la comunidad para ubicarlos lo más pronto posible. Recordemos que el mismo día de la fuga, en la reacción de las autoridades, fue recapturado casi de inmediato.

Es de anotar que los delincuentes hicieron un hueco en una pared de la cárcel y huyeron del penal el pasado domingo.