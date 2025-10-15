¿Cuándo juega la Selección Colombia el amistoso contra Nueva Zelanda? Fecha y hora

La Selección Colombia disputó los compromisos amistosos programados para octubre, frente a México (4-0) y Canadá (0-0), países anfitriones para el Mundial 2026. En donde Néstor Lorenzo pudo medir a jugadores que habían sido convocados por primera vez.

Ahora la Tricolor se prepara para disputar su siguiente compromiso rumbo al Mundial 2026, donde se enfrentará con Nueva Zelanda, rival que está clasificada a la Copa del Mundo, además es la selección que más se destaca de Oceanía. Este duelo será determinante para el ranking FIFA, si Colombia quiere ser cabeza de serie en el sorteo de la fase de grupos del torneo internacional, deberá buscar una victoria.

Se espera que a inicios de noviembre salga la lista oficial de los convocados por Néstor Lorenzo, y todo a punta al regreso de Camilo Vargas, Santiago Arias, Jhon Arias y Jhon Córdoba, que son jugadores claves para la selección.

Hora y fecha del partido entre Colombia vs. Nueva Zelanda

El partido está programado para el sábado 15 de noviembre desde las 7:00 pm (hora Colombia) en el Chase Stadium, de la ciudad de Fort Lauderdale. Posteriormente, la Tricolor se debía enfrentar con la Selección de Nigeria, sin embargo, el encuentro sería cancelado, ya que el equipo africano se deberá preparar entre el 13 y 16 para disputar el repechaje y conseguir un cupo al Mundial 2026. Es por esto que la Federación tendrá que buscar un nuevo rival para Colombia.

El partido ante la Selección de Nueva Zelanda se podrá seguir a través de la transmisión EN VIVO en la emisora de Caracol Radio, así como el minuto a minuto y la cobertura en directo, por medio del portal web de caracol.com.co.

🇨🇴❌¡La Selección Colombia BUSCA rival para el segundo amistoso de Noviembre!



🇳🇬NIGERIA disputará el play-off para conseguir el cupo a repechaje entre el 13 y 16 de noviembre



✍️Vía: @sebasperiodista



📻🔥#ElVbarCaracol con TODOS los detalles, aquí: https://t.co/tZSbcBwFNr pic.twitter.com/UPFRlxo6PT — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 14, 2025

Partidos amistosos el 15 de noviembre

Rusia vs. Chile

Hora: Por definirse

Estadio: Stadion Fisht

Estados Unidos vs. Paraguay

Hora: 5:00 p.m. (hora Colombia)

Estadio: Subaru Park

Colombia vs. Nueva Zelanda

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Chase Stadium

México vs. Uruguay

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Corona

Historial de Colombia vs. Nueva Zelanda

Según el historial, ambas selecciones se han enfrentado solamente una vez en la historia. En la Copa Confederaciones 2003, que se llevó a cabo en Francia, Colombia se enfrentó con Nueva Zelanda en la fase de grupos, la Tricolor se quedó con la victoria 3-1, gracias a las anotaciones de Mario Alberto Yepes, Jorge López, Giovanni Hernández.