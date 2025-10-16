La Feria Un Río de Libros celebra una década como el evento cultural insignia de Córdoba

Montería

Con una ceremonia cargada de simbolismo, la Gobernación de Córdoba inauguró oficialmente la décima edición de “Un Río de Libros”, el gran encuentro literario del departamento.

Este evento conmemora una década de historia posicionándose como el evento cultural más importante del Caribe colombiano. La apertura se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Montería, donde las autoridades departamentales destacaron el poder transformador de la lectura.

Durante el acto de apertura, la gestora social del Departamento, Valeria Vega, dio la bienvenida a los asistentes y exaltó la importancia de fortalecer los espacios que acercan a la ciudadanía al conocimiento.

“Hoy nos reunimos para reconocer que leer es soñar con los ojos abiertos, es viajar sin pasaje, es vivir otras vidas y otros tiempos, es descubrir que tenemos alas y volar”, aseguró Valeria Vega. Además, enfatizó el deseo de que los jóvenes descubran el poder de los libros como herramienta para crecer y construir sus propios sueños.

Valeria Vega, gestora social de Córdoba, en bienvenida de "Un Río de Libros". Ampliar

Posteriormente, la gobernadora encargada de Córdoba, Catalina Mariño Mendoza, instaló oficialmente la feria en nombre del Gobernador Erasmo Zuleta Bechara. En su intervención, destacó el respaldo permanente de la administración departamental a los procesos culturales que promueven la educación y la transformación social.

“La lectura tiene el poder de transformar vidas, de abrir horizontes, de inspirar a nuestros jóvenes a soñar con un futuro mejor. Por eso, desde la Gobernación de Córdoba reafirmamos nuestro compromiso con la promoción del conocimiento y el apoyo a espacios como este”, expresó la gobernadora (e) Mariño Mendoza.

El secretario de Cultura Departamental, William Puche, también estuvo presente en el acto inaugural, donde reiteró que la política cultural del gobierno de Erasmo Zuleta Bechara tiene como eje fundamental el fortalecimiento de todas las manifestaciones literarias, académicas y artísticas. Estas son consideradas motores esenciales para el desarrollo integral de Córdoba, un principio que se ve materializado en eventos de esta envergadura.

Homenaje a grandes personalidades de Córdoba

La jornada inaugural incluyó la conferencia “Libros y cultura en tiempos de incertidumbre”, a cargo del escritor monteriano José Luis Garcés González. Durante su disertación, el autor reivindicó el poder de la palabra como refugio, resistencia y esperanza frente a los desafíos actuales del mundo. Su ponencia estableció el tono reflexivo y profundo que caracteriza a esta edición conmemorativa.

Uno de los momentos más significativos de la velada fue el homenaje rendido a personalidades que han dejado una huella imborrable en la vida cultural de Córdoba y de Colombia. Los homenajeados fueron Lena Reza García, Saray Castilla de Bechara (in memoriam), Cristo Hoyos, Jaime Abello Banfi, la Banda 19 de Marzo de Laguneta, José Luis Garcés González, David Sánchez Juliao (in memoriam), Juan Gossaín Abdala, Jorge García Usta (in memoriam) y Orlando Fals Borda (in memoriam).

Cada uno de ellos, o sus representantes, recibió un decreto y un reconocimiento simbólico en nombre del pueblo cordobés, en un acto que buscó enlazar el legado del pasado con las proyecciones futuras.

José Luis Garcés, escritor cordobés. Ampliar

Asimismo, se exaltó la labor de Natalia Ariza y Carlos Marín Calderín, gestores y promotores de esta iniciativa literaria que tuvo su primera edición en 2015.

Su trabajo ha sido fundamental para la consolidación de un espacio que hoy es referente nacional. El acto cerró con la presentación musical “Armonías del Sinú”, interpretada por el Quinteto de la Escuela de Artes Saray Castilla de Bechara de la Universidad del Sinú.

La agrupación celebró con piano, guitarra, saxofón, trompeta y percusión la riqueza sonora y cultural de la región, fusionando el espíritu literario con la tradición musical.

Invitados reconocidos escritores

Con esta edición conmemorativa, la Gobernación de Córdoba y la Fundación Un Río de Libros reafirman su propósito de ser un puente entre generaciones, territorios y saberes, llevando la lectura y la cultura a todos los rincones del departamento.

“Un Río de Libros” en su décima edición reúne a reconocidos escritores, periodistas, investigadores y artistas nacionales e internacionales como Leonardo Padura, Pilar Quintana, Brigitte Baptiste, Darío Jaramillo Agudelo, Alejandro Gaviria, Florence Thomas, Adolfo Meisel Roca, Patricia Lara y Jaime Abello Banfi, entre otros.

Estos invitados dialogarán sobre literatura, medioambiente, historia, periodismo y pensamiento contemporáneo en una programación que se extiende hasta el 19 de octubre.

La entrada a todas las actividades es gratuita y la agenda completa está disponible en las redes sociales de la Gobernación de Córdoba.