Cierre de gobierno en EE.UU. entra en su tercera semana: afecta vuelos y turismo

El cierre de gobierno en Estados Unidos entra en su tercera semana y ya impacta los vuelos. Turistas enfrentan retrasos y cancelaciones por la falta de personal, mientras algunos de los aeropuertos más concurridos del país se niegan a transmitir un mensaje de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien culpa a los demócratas por la crisis.

Los demócratas y republicanos del Congreso aún no logran un acuerdo sobre el presupuesto del año fiscal 2026. El cierre de gobierno en Estados Unidos entra en su tercera semana, dejando a miles de trabajadores federales sin recibir su salario. Muchos fueron enviados a casa y otros continúan trabajando sin pago. Entre los más afectados están los empleados de los aeropuertos.

La Administración Federal de Aviación advirtió que podría quedarse sin suficientes controladores aéreos para el final de esta semana. Algunos de los aeropuertos más grandes del país, como Houston, Dallas, Newark y Las Vegas, ya redujeron los vuelos nocturnos por falta de personal, mientras que Nashville anunció que cerrará temporalmente sus operaciones.

La tensión entre la administración Trump y los demócratas ha aumentado, luego de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, grabara un mensaje dirigido a los viajeros en el que culpa a los demócratas por la crisis.

“Es la prioridad de TSA que tengas una experiencia eficiente en los aeropuertos, sin embargo, los demócratas del congreso se han rehusado a financiar el gobierno, y por esta razón muchas de nuestras operaciones se han visto impactadas”, dijo Noem.

Sin embargo, aeropuertos como los de Miami, Chicago, Nueva York y San Francisco se negaron a transmitir el mensaje.

El cierre también golpea al turismo, la mayoría de museos en Washington D. C., incluido el Zoológico Nacional, cerraron sus puertas durante el fin de semana, y varios en Nueva York hicieron lo mismo. Los parques nacionales, como Yosemite, el Gran Cañón y Yellowstone, siguen operando parcialmente.