¿Burla a Colombia? Polémica celebración de Argentina Sub-20 tras avanzar a la final del Mundial

No fue a ritmo de cumbias villeras o tango. La celebración de Argentina tras sellar el paso a la final del Mundial Sub-20 fue al son de una canción colombiana y el video se tomó en forma burlesca.

La Albiceleste venció 1-0 a la Tricolor en la semifinal con anotación de Mateo Silvetti al 72′. Siete minutos más tarde Colombia se quedó con uno menos por la expulsión de Jhon Rentería y esto hizo mucho más difícil los caminos al gol.

Argentina y una polémica celebración

En las redes sociales se volvió viral la celebración del equipo argentino dirigido por Diego Placente, pues los jugadores festejaron con la canción colombiana ‘El Ritmo que nos Une’, del reggaetonero Ryan Castro. A los futbolistas se les ve entonar el tema y gozar su clasificación.

Vale la pena que mencionar que esta canción salió para la Copa América 2024 y tuvo un auge más allá de Colombia, pues se convirtió en una insignia. Sin embargo, tras la final de ese torneo en la que Argentina también se impuso, los jugadores de la Albiceleste la usaron para festejar.

La burla de la prensa argentina a un jugador colombiano

Tras terminar el partido, el Diario Olé salió a cobrarle al volante Miguel Landazuri, quien en la previa aseguró que la mitad del mundo estaría haciéndole fuera a Colombia para que venciera a Argentina.

Olé, en sus redes sociales, publicó la frase del jugador de Atlético Nacional y lo acompañó de: "Lo triste que debe estar la mitad del mundo".

Al fin y al cabo el triunfo se lo llevó Argentina y el que gana es el que goza. Colombia deberá seguir trabajando para superar a un país que es potencia en cualquier categoría cuando los partidos son realmente importantes y decisivos.