Atlético Nacional rechazó sanción sobre Alfredo Morelos: “Carece de sustento técnico y jurídico”

Atlético Nacional se pronunció sobre el caso Alfredo Morelos, quien recibió una multa de $85.410.000 por Dimayor, el 15 de octubre, por actuar “con la intención de causar una decisión incorrecta de un oficial de partido o contribuir en un error de juicio y en consecuencia hacerlo adoptar una decisión incorrecta”, de acuerdo con el comunicado oficial de la máxima autoridad del fútbol colombiano, durante el partido ante Chicó, correspondiente a la fecha 14.

Le puede interesar: Atlético Nacional tomó una decisión sobre el futuro de Diego Arias al frente del club

La polémica se encendió cuando el delantero, en zona mixta después de rescatar un valioso empate en Tunja, Morelos declaró:

“Ya tenía la posición ganada. El defensor sabe. Yo hablo con él y le digo: ‘ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente, yo siento el contacto y me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró el penalti”, afirmó el delantero.

Además, una vez se revelaron los audios del VAR, solo un integrante de todo conjunto arbitral, Nicolás Gallo, vio la infracción dentro del área, y convenció a su equipo, que no estaba seguro de que el contacto fuera suficiente, de pitar la pena máxima.

Relacionada: Revelan polémico audio del VAR del penal sancionado a Nacional contra Boyacá Chicó

Atlético Nacional defenderá a Alfredo Morelos

A continuación el comunicado oficial del club, encabezado por el presidente Sebastián Arango Botero:

Atlético Nacional publicó un comunicado oficial a través de su cuenta en ‘X’, donde, entre otros temas, se refiere al caso del delantero de 29 años, e informó:

“Expresamos nuestro total desacuerdo con la sanción impuesta a Alfredo Morelos. Los hechos y el procedimiento reglamentario evidencian que la decisión arbitral fue adoptada por el árbitro central tras un análisis conjunto con el equipo VAR, conforme al Protocolo IFAB”, inició explicando.

“Este procedimiento de verificación, que combina la tecnología y la apreciación directa del árbitro, está diseñado precisamente para garantizar decisiones justas. Por ello, la determinación adoptada en el partido fue coherente con las Reglas de Juego y se apoyó en los mecanismos oficiales de control que la autoridad arbitral dispone para asegurar la transparencia en la competencia”, aseguró.

Lea también: Chicó y la molestia por el penalti sancionado a Morelos: “Nacional no necesita que le regalen nada”

“Las imágenes muestran de manera inequívoca una infracción cometida sobre el jugador, la cual constituye una falta dentro del área y, por tanto, un penalti. La reacción del deportista, entonces, obedeció a un contacto real y no a una simulación. La interpretación técnica del árbitro y del equipo VAR ratificó precisamente esa circunstancia. Por lo anterior, atribuir al jugador la supuesta acción de “inducir al árbitro a error” carece de sustento técnico y jurídico. No es posible afirmar que un futbolista haya influido indebidamente en una decisión que fue adoptada luego de un proceso colegiado y reglado, apoyado en evidencia tecnológica. Pretender lo contrario equivale a desconocer el papel del VAR como herramienta que garantiza justicia, corrige errores manifiestos y respalda la autoridad arbitral mediante información objetiva.“, sostuvo Atlético Nacional.

“Reiteramos el respeto por las autoridades del fútbol y las decisiones institucionales. No obstante, el club defiende con convicción la dignidad de sus jugadores y el principio de equidad que debe regir toda competencia. Por ello, la institución evaluará los recursos procedentes para la defensa de sus derechos y los del jugador, confiando en que los órganos competentes actúen con objetividad para que así prevalezca la justicia deportiva.”, finalizó sobre el tema de Alfredo Morelos

Noticia relacionada: Alfredo Morelos recibió millonaria sanción por su simulación en el juego ante Boyacá Chicó

Rendimiento de Alfredo Morelos en el semestre: