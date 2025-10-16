Alfredo Morelos recibió millonaria sanción por su simulación en el juego ante Boyacá Chicó

Alfredo Morelos cambió por gol el penalti que le sancionaron a favor ante el Chicó / Twitter: @nacionaloficial.

Alfredo Morelos recibió una estricta sanción de parte del Comité Disciplinario de la Dimayor, al considerar que el jugador simuló un penalti durante el partido del pasado 5 de octubre ante el Boyacá Chicó.

Morelos recibió dos semanas de suspensión y una multa de más de 80 millones de pesos. El delantero cordobés se perderá el clásico antioqueño ante el Deportivo Independiente Medellín.

¿Qué castigo recibió Alfredo Morelos?

El Comité Disciplinario informó: “Sancionar al señor Alfredo José Morelos Avilez, jugador del registro del Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con suspensión de dos (2) semanas y multa de sesenta (60) SMLMV equivalentes a ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos ($85.410.000), por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 14ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.“.

El castigo para el goleador de Atlético Nacional también aplicaría en Copa Colombia, por lo que el delantero se perdería tres encuentros: los juegos ante Pasto y el clásico antioqueño, por Liga, y el encuentro de vuelta por Copa Colombia ante el Once Caldas.