Chicó y la molestia por el penalti sancionado a Morelos: “Nacional no necesita que le regalen nada”

La jornada dominical de la fecha 14 de la Liga Colombiana cerró con el duelo entre Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional, el cual terminó igualado (1-1). Por el lado del conjunto local, Johan Bocanegra abrió el marcador en el estadio La Independencia, mientras que por el Verdolaga, Alfredo Morelos convirtió un penalti en los últimos minutos.

🟰 Igualdad en La Independencia de Tunja 🏟️



⚽️ Resultado final de la jornada #14 de La Liga @BetPlayCO Dimayor ll - 2025 🏁 pic.twitter.com/Q73yDXW7cO — BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) October 6, 2025

Posterior al juego, el asistente del Boyacá Chicó, Pedro Alzate asistió a la rueda de prensa junto al jugador Kevin Londoño, ya que el técnico Flabio Torres no pudo estar presente debido a que fue expulsado durante el partido por reclamarle indebidamente al juez central.

Alzate habló sobre la polémica acción que se vivió en los últimos minutos y sobre que debería corregir el equipo para sus próximos compromisos y mantenerse alejado del descenso y en la primera división.

“Sí, queda uno con impotencia, porque esa falta en Copa Libertadores, en un torneo Mundial, no se pita, yo creería que no se pita, porque es una jugada de forcejeo normal del partido. Está bien que sujete un poco el jugador, pero yo creo que es una acción de juego y bueno son seres humanos y de pronto por no competir, porque yo digo que los árbitros a veces no han jugado futbol y no saben cuando es una jugada temeraria, cuando es una jugada de sujeción, que puede ser, pero, pues son los que toman la decisión y nosotros tenemos que respetar eso ¿no?“, inició diciendo el profe.

Continúo: “Acá, pues como te digo, estamos muy inconformes nuestros jugadores, porque creo que competimos alto nivel hoy, hicimos una gran tarea, por momentos hicimos ver mal a Nacional, los sometimos, pero ya en esa última acción de juego se nos sale de las manos porque es una decisión del VAR, porque es un árbitro FIFA, es el mejor catalogado en el VAR y en el mundo. Yo creería que esas jugadas como te lo dije al final, esa jugada en Copa Libertadores, en un Mundial, creería que no la pitan nunca”.

“Hemos cedido muchos puntos contra el Cali, contra el Pasto, contra Pereira y ahora contra Nacional. Nos ha faltado un poco más de contundencia y sabemos que nos toca un remate de campeonato muy duro; nos viene Fortaleza, recibimos América, nos quedan equipos grandes, complejos y, bueno, sumar la mayor cantidad de puntos posibles, porque estamos compitiendo con Unión Magdalena en el tema de descenso. Nosotros no somos ajenos a eso, porque es una realidad y tenemos que estar viviéndola día a día”, señaló Alzate sobre lo que deberá cambiar el equipo.

Por último agregó: “Nosotros muy dolidos porque, y se lo dijimos al árbitro muy respetuosamente, que Nacional no necesita que le regalen nada, o sea, con la calidad, con la cantidad de jugadores que tiene, son jugadores complejos, un equipo complejo, y nosotros con nuestras herramientas somos un equipo humilde, sencillo, trabajador, luchador y eso nos desmotiva (...). Yo creo que el arbitraje tendría que mejorar estas jugadas tan puntuales, tan polémicas. Unos dirán que sí, otros dirán que no, pero uno se pone a verla más claramente, más pausadamente y es una jugada muy normal de juego. Para mover a Morelos, hay que, mejor dicho, hacer una falta muy grande, y en la forma en la que cayó, no creo que haya sido por ese tipo de medio sujeción, ya más que el lateral izquierdo de nosotros ya también estaba ganada la posición”.