Revelan polémico audio del VAR del penal sancionado a Nacional contra Boyacá Chicó

Quizá la acción de más polémica en la fecha 14 de la Liga colombiana fue la del penal que le cobraron a Atlético Nacional para el empate 1-1 contra Boyacá Chicó sobre el final del encuentro en Tunja. La acción generó controversia por la sutileza del contacto que le propinó el defensor Arlen Banguero.

Morelos se refirió a la acción y aseguró que es muy inteligente para esas jugadas: “Es penal 100 por ciento, yo ya tenía la posición ganada. El defensor sabe, yo hablo con él, le digo ‘ya tengo la posición ganada’. Yo siento el contacto y me tiro. Soy muy inteligente en este tipo de jugadas y gracias a Dios se dio el penalti. No tenemos excusa de nada, tenemos que salir a ganar en todo lado. Nos llevamos un punto muy trabajado”, aseguró Morelos.

Contradictorio audio del VAR

La Federación Colombiana de Fútbol liberó el audio del VAR de la acción presentada sobre final del encuentro. En él, se escucha como hay una división de opiniones entre el AVAR (asistente del VAR), Jorge Guzmán, y el VAR, Nicolás Gallo.

El AVAR asegura en el diálogo que no ve una sujeción clara, pues Morelos al sentir el contacto se lanza. “Yo observo que el jugador, al sentir el contacto, él se lanza. No veo que impida el movimiento de continuar por el balón", dice.

Por su parte, el VAR, Nicolás Gallo, sí ve penal. “Lo que yo observo, que el jugador tiene ambos brazos abrazando al delantero. El brazo de adelante y el de atrás”.

Luego el AVAR le hace la presisión a Gallo: “Observa que coloca el brazo, pero no está halando como tal la camisa, Nico”.

Luego, Nicolás Gallo invita al juez central, Jairo Mayorga, quien dejó correr en principio la jugada con saque de arco, para que la revise en la pantalla. “Tengo acá una decisión dividida. Para mí esta acción es penal”, le dice el VAR al árbitro central, quien concuerda y al final tiene la última palabra: “Voy a cambiar la decisión, voy a dar penal”.

Así fue el audio del VAR en el momento del penal

Chicó, perjudicado con la decisión

Arlen Banguero, quien fue el infractor, aseguró que vio la acción varias veces y no lo ve como penal, pues el agarrón no es suficiente para una falta clara. “Es un jugador muy difícil de tumbar, es de los más fuertes a los que he enfrentado y para tumbarlo de un jalón es imposible, es un tipo que pesa por encima de los 90 kilos y no tiene lógica que lo hubiera tumbado yo. Es algo que no concuerda”, dijo en diálogo con El VBar Caracol.

Por su parte, agregó: “Sabemos la situación en la que estamos, que no hemos obtenido los resultados y eso nos influye mucho, tenemos un objetivo que es salvar la categoría, pero influye mucho”.

Nacional, con este empate quedó cuarto en la tabla de posiciones con 24 unidades, mientras que Boyacá Chicó, que lucha por salvar la categoría, en el puesto 18 con 12 unidades.