Faustino Asprilla cargó contra ‘El Cucho’: “Que entre a trotar a la par de James, no se lo perdono”
El exfutbolista criticó el partido del pereirano, que busca un cupo en ‘La Tricolor’ para el Mundial 2026
Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández es uno de los delanteros colombianos que mejor presente atraviesa con su club, en Real Betis, donde suma 4 goles y 1 asistencia en 89 participaciones de Liga Española. El pereirano fue titular en el empate sin goles frente a Canadá, en el segundo partido amistoso de la Selección Colombia, en octubre, después de no disputar minutos durante el primer compromiso amistoso ante México, en la goleada 4-0.
El atacante lucha por un cupo en el Mundial 2026 ante jugadores como Luis Suárez, Jhon Durán, Santos Borré, Jhon Córdoba, entre otros, ante los ojos del entrenador Néstor Lorenzo.
El primer tiempo del partido ante ‘ The Canucks ’, el combinado nacional tuvo la iniciativa y dominó la posesión de balón, aunque no generó peligro real en el área rival.
El delantero jugó 60 minutos, donde completó 6-12 pases, tocó 14 veces la pelota, ganó 3-4 duelo aéreos, y cometió 4 faltas, de acuerdo con las aplicaciones deportivas.
Faustino Asprilla, molesto con ‘El Cucho’ Hernández
El exfutbolista con pasado en Parma, Newcastle, Palmeiras, Atlético Nacional e ídolo de la Selección Colombia, Faustino Asprilla cargó contra el atacante de 26 años durante una emisión de Equipo F Colombia, en ESPN, y aseguró:
“Cuando jugó contra Perú todos nos quejamos porque jugó en una posición que no era. Hoy le dijeron ‘téngalo pues, de 9’, y no hizo un tiro al arco. Borré entró y con ese mismo Colombia flojo hizo un cabezazo”, inició explicando.
“Puede que no haya hecho un tiro al arco y que haya jugado mal. Pero que entre a trotar a la par de James, eso no se lo perdono. Porque James se ganó ese derecho hace mil años. Pero, ¿yo me voy a jugar la invitada a la Copa del Mundo con ese trotecito?, yo voy y correteo esos defensas y que me saquen porque juego mal, pero salgo con la lengua afuera y le digo ‘profe, estoy mamado’, pero tampoco hizo eso”, finalizó Asprilla.
