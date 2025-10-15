¿Cómo es el invicto de Néstor Lorenzo en Selección Colombia previo al Mundial?: acá el rendimiento

Se amplió el invicto de Néstor Lorenzo en Selección Colombia. ‘La Tricolor’ consiguió un empate sin goles en el último enfrentamiento amistoso de octubre ante Canadá, luego de golear 4-0 a México. Ambas selecciones pertenecen a Concacaf, pero que no jugaron las eliminatorias, producto de ser anfitriones en la próxima cita mundialista, junto a Estados Unidos, entre junio y julio de 2026.

El combinado nacional cosechó un invicto de 25 partidos en el inicio del ciclo del entrenador Néstor Lorenzo durante un tramo de las Eliminatorias Sudamericanas y en la Copa América 2024. Esta marca terminó en la final de la competencia ante Argentina, cuando cayó en tiempo extra.

El invicto de Néstor Lorenzo con Selección Colombia

Sin embargo, el positivo registro del entrenador dirigiendo partidos amistosos continúa vigente, y se reforzó tras el parón FIFA.

Desde la llegada de Néstor Lorenzo al banquillo, en junio de 2022, ha enfrentado 7 veces a selecciones de Concacaf, registrando un favorable saldo con 19 goles a favor y 6 en contra. Además, no suma derrotas en ninguno de los compromisos amistosos ante ningún rival, incluidos potencias como España, Alemania, Japón, Corea del Sur, entre otros. Todos los partidos los ha vivido con la habitual y tradicional camisa color vino tinto.

Así es el invicto de Néstor Lorenzo en amistosos tras empate con Canadá

Septiembre de 2022

Selección Colombia 4-1 Guatemala

México 2-3 Selección Colombia

Noviembre de 2022

Selección Colombia 2-0 Paraguay

Enero de 2023

Estados Unidos 0-0 Selección Colombia

Marzo de 2023

Corea del Sur 2-2 Selección Colombia

Japón 1-2 Selección Colombia

Junio de 2023

Selección Colombia 1-0 Irak

Alemania 0-2 Selección Colombia

Diciembre de 2023

México 2-3 Selección Colombia

Marzo de 2024

España 0-1 Selección Colombia

Selección Colombia 3-2 Rumanía

Junio de 2024

Estados Unidos 1-5 Selección Colombia

Selección Colombia 3-0 Bolivia

Octubre de 2024

México 0-4 Selección Colombia

Selección Colombia 0-0 Canadá

Estos resultados representan el 91,11% de efectividad en el rendimiento, y un promedio de 2.27 goles a favor por partido y 0.73 en contra.