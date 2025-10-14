Hospital Universitario de Santander reporta estado de salud de niños heridos en el Sur de Bolívar

Bucaramanga

El Hospital Universitario de Santander (HUS) entregó un parte positivo sobre el estado de salud de los dos niños de 9 y 10 años, que fueron trasladados desde el sur de Bolívar a Bucaramanga, tras resultar heridos en un atentado con artefactos explosivos, ocurridos el pasado 10 octubre.

José Orlando Quintero, subgerente del HUS, informó en diálogo con Caracol Radio que ambos menores han mostrado una evolución favorable luego de las intervenciones quirúrgicas a las que fueron sometidos por las lesiones sufridas.

“Los dos niños han evolucionado favorablemente. Se les hicieron los procedimientos quirúrgicos requeridos por sus lesiones y los tratamientos necesarios en la unidad de quemados. Uno de ellos, con heridas en los miembros superiores, fue dado de alta el 12 de octubre, y el otro, de 10 años, continúa hospitalizado, pero evoluciona muy bien”, explicó Quintero.

Lea también: Tres fallecidos y nueve heridos dejó accidente de tránsito en importante vía nacional de Santander

El subgerente del HUS precisó que el segundo menor fue valorado por especialistas en otorrinolaringología por una posible afectación auditiva. “Afortunadamente la respuesta fue negativa, no hubo daño en su membrana timpánica y esperamos poder darle salida entre esta tarde y mañana en la mañana”, señaló.

Desde el Hospital Universitario de Santander, destacaron además el acompañamiento que ha recibido la familia de los niños durante su atención médica. “Por la edad de los pacientes, contamos con el apoyo del equipo de responsabilidad social del hospital, que mantiene contacto con los familiares y coordina su traslado. También tenemos convenios con fundaciones que brindan alojamiento a los acompañantes cuando no pueden cubrir esos gastos”, indicó.

Podría interesarle: Gobernador denunció la llegada de personas que querían invadir terrenos en Palmas de Socorro

Finalmente, Jose Orlando Quintero confirmó que no se han reportado nuevas novedades médicas y reiteró que el hospital continúa comprometido con la atención integral de los pacientes de emergencias en el departamento y regiones vecinas, víctimas del conflicto armado.