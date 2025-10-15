No es la pepitoria: Este es el plato típico más famoso de Santander, según la IA ¿Lo ha probado?

La gastronomía de Santander es muy amplia. Se destaca por unir lo mejor del mar y la montaña, se caracteriza también por tener platos que son contundentes y muy sabrosos. Destacan entre ellos el mute, carne oreada, cabro y pepitoria en la zona montañosa, mientras que el litoral ofrece mariscos como las rabas de calamar y el pescado frito. Otros manjares típicos incluyen las arepas de choclo, el bocadillo veleño y las exóticas hormigas culonas.

Le puede interesar: Álvaro Clavijo, orgullo colombiano en The Best Chef Awards 2025

Muchos creen que la pepitoria que es una preparación hecha a base de arroz y proteína animal como el cabrito. Suele acompañarse con papas, yuca, arepas, patacones o aguacate. Algunos de ingredientes que componen este platillo son vegetales, arroz, blancos, huevos, queso, especias, sangre y vísceras del cabro, es el plato típico más famoso de la región, pero no es así, aquí le contamos cuál es ese plato.

Este es el plato más famoso de Santander según la IA:

Según la IA consultada por Caracol Radio, el plato típico más reconocido de Santander es el Mute Santandereano.

¿Qué es el mute santandereano?

El mute santandereano es una sopa espesa y muy nutritiva, elaborada principalmente con:

Maíz pelado (maíz blanco cocido y sin cáscara)

Carne de res, cerdo o incluso cabro (chivo), dependiendo de la región

Yuca, papa, plátano y otros tubérculos

Habichuelas, garbanzos o fríjoles

Condimentos criollos como cebolla, ajo, comino y cilantro

Lea también: Nueva Zona T en el 20 de Julio: Más de 60 restaurantes con gastronomía colombiana e internacional

El mute, tradicionalmente, puede cocinarse en fogones de leña para obtener un mejor sabor. Otras variantes del mute santandereano se preparan con fundamento en el anterior, pero deben llevar yuca, vísceras de cordero (intestinos, corazón, hígado y estómago) y pata de res, todo ello picado en trozos pequeños. La sopa de mute, principalmente en la región santandereana, puede llevar maíz blanco y frijoles dejándolos hervir; también se le puede agregar pata de vaca y papa, tal y como se prepara en Puente Nacional, Sucre, La Belleza, etc.

¿Por qué es tan famoso?

Representa la identidad gastronómica de Santander.

Es un plato tradicional en fiestas, celebraciones y reuniones familiares.

Su preparación es lenta y artesanal, lo que le da un sabor profundo y casero.

Más información: Gastronomía, cultura y tradición: Popayán vive la edición número 23 del ‘Congreso Gastronómico’

Atractivos del mute santandereano:

Sabor y consistencia: Es un plato muy sabroso y su consistencia espesa y sustanciosa lo hace muy satisfactorio.

Es un plato muy sabroso y su consistencia espesa y sustanciosa lo hace muy satisfactorio. Herencia cultural: Se considera una herencia de generaciones, con orígenes que se remontan a la influencia española y las costumbres indígenas, adaptada a lo largo del tiempo.

Se considera una herencia de generaciones, con orígenes que se remontan a la influencia española y las costumbres indígenas, adaptada a lo largo del tiempo. Ingredientes variados: Combina ingredientes como maíz pelado, frijol, garbanzo, papa, yuca y diferentes tipos de carnes ( pata de res, callo, costilla de cerdo ), logrando una gran complejidad de sabores y texturas.

Combina ingredientes como maíz pelado, frijol, garbanzo, papa, yuca y diferentes tipos de carnes logrando una gran complejidad de sabores y texturas. Preparación tradicional: Su elaboración se realiza a fuego lento y requiere una cocción prolongada, lo que le otorga un sabor profundo y auténtico.

Su elaboración se realiza a fuego lento y requiere una cocción prolongada, lo que le otorga un sabor profundo y auténtico. Versatilidad: Aunque es un plato tradicional, cada familia y región puede tener su propia variación, añadiendo ingredientes y secretos de cocina que lo hacen único.

Otros platos típicos de Santander: