Gastronomía, cultura y tradición: Popayán vive la edición número 23 del ‘Congreso Gastronómico’

Reconocida por su arquitectura colonial, su música, sus fiestas y sus paisajes, Popayán también se destaca por su cocina, que la llevó a ser la primera Ciudad Creativa de la Gastronomía reconocida por la UNESCO. La visita de A Vivir Que Son Dos Días coincidió con la celebración del Congreso Gastronómico, un evento que cada año reafirma a la capital caucana como referente cultural y culinario en Colombia y el mundo.

Popayán será anfitriona de una programación que reúne a cocineras tradicionales, chefs invitados, artistas y amantes de la buena mesa. Los invitados de honor serán Hungría, San Andrés y Providencia, Sotará. El café el cual es exaltado como símbolo de transformación social y cultural en el Cauca será protagonista de este festival.

Este evento contará con actividades en distintos escenarios: la Tarima del Saber, con talleres prácticos de cocina; la Tarima del Sabor, que llevará la música del suroccidente colombiano al corazón del centro histórico; y el Foro Académico, que este año reflexionará sobre “Cocinar para muchos: retos y aprendizajes de la cocina a gran escala”, con experiencias de comedores comunitarios, programas de alimentación y cocinas solidarias.

Des esta manera, la Ruta de Regiones de A vivir se sumó a un encuentro que, más allá de celebrar la cocina, proyecta como motor de transformación, identidad y encuentro a la capital del Cauca.