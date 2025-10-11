Álvaro Clavijo, orgullo colombiano en The Best Chef Awards 2025

El chef Álvaro Clavijo fue uno de los cocineros colombianos reconocidos en la novena edición de The Best Chef Awards, celebrada en Milán, un evento que destaca a las figuras más influyentes de la gastronomía mundial.

En esta edición, Colombia logró su mayor representación histórica, con tres chefs nacionales incluidos en la prestigiosa categoría Three Knives (Tres Cuchillos), que distingue el más alto nivel de maestría culinaria.

Álvaro , con su restaurante El Chato en Bogotá, se ubicó entre los 126 mejores chefs del mundo, alcanzando una de las puntuaciones más altas del certamen. Su propuesta, basada en la exploración de ingredientes locales y el respeto por los productores colombianos, ha posicionado a su cocina como una de las más interesantes de América Latina.

“El The Best Chef Awards, es un espacio que refleja la diversidad gastronómica de Colombia, chefs con nuevas propuestas, cocineros con trayectoria y proyectos que nacen en plazas de mercado o en el corazón de las ciudades. Es importante que se reconozcan todas esas visiones de país”, afirmó Clavijo.

Cada año, más chefs colombianos logran ingresar a este prestigioso listado, consolidando el papel del país como un referente culinario en el mundo y fortaleciendo su identidad, su turismo y su cultura gastronómica.