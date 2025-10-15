Jhon Arias escala entre los mejores fichajes de Premier League 25-26: superó a Isak

Jhon Arias se quedó por fuera de la convocatoria del entrenador Néstor Lorenzo para los amistosos frente a México y Canadá con la Selección Colombia por decisión técnica, y se espera que el periodo de pausa en Premier League le funcione para ajustarse al sistema de juego de Wolverhampton. Club al que se unió desde julio del año en curso.

El traspaso fue por aproximadamente 22 millones de libras esterlinas, con vigencia hasta 2029, procedente del Fluminense brasilero.

Jhon Arias escaló posiciones en el ranking de mejores fichajes de Premier League

La revista The Athletic, de origen estadounidense y que pertenece a The New York Times, publicó un listado sobre los mejores fichajes de la Liga de Inglaterra durante el reciente mercado de pases, y Arias ocupó el puesto 89. La justificación sobre esta casilla fue:

“Un delantero emocionante y revolucionario”, citó el medio.

Sin embargo, tras la nueva actualización del ranking, el chocoano de 28 años escaló 15 posiciones, ubicándose en el puesto 74.

De acuerdo con el diario: “Wolves necesita mucho más del colombiano”, explicó.

“Inicialmente, su rol se redujo a un suplente de impacto, pero sin ese factor. Una actuación decente contra los Spurs el mes pasado insinuó que está empezando a asentarse. Las jugadas a balón parado también son buenas", justificó The Athletic.

El colombiano supera a Alexander Isak (Liverpool), que inició en el quinto lugar y descendió a la casilla 80, y mantiene la diferencia con respecto al argentino Alejandro Garnacho, que fue transferido desde Manchester United a Chelsea, y está en el puesto 105.

Próximo partido de Wolves de Jhon Arias

Aunque el equipo de Arias todavía no suma victorias en Liga, en Carabao Cup, Wolves consiguió los dos triunfos necesarios para instalarse en los octavos de final.

Jhon Arias suma 0 goles y 0 asistencias en 7 participaciones; y su próximo desafío será en Premier League ante Sunderland, el sábado 18 de octubre a partir de las 9:00 am (hora Colombia).