Jhon Arias y un anuncio que emociona a hinchas del Wolverhampton: “Mi mejor versión está por llegar”

Jhon Arias cumplió esta temporada su sueño de jugar en el fútbol de Europa; sin embargo, el colombiano todavía no ha logrado mostrar el nivel que llegó a exhibir durante su tiempo en el Fluminense de Brasil.

Arias arribó a la Premier League de la mano del Wolverhampton, equipo con el que ha disputado ocho partidos en lo corrido de la temporada, seis por la Premier y dos por la Carabao Cup.

El momento del Wolves tampoco ha contribuido a que el chocoano pueda brillar. El club apenas ha logrado sumar un punto de 18 posibles, siendo colero del campeonato y en zona de descenso.

¿Qué dijo Jhon Arias?

En diálogo con la web oficial del Wolverhampton, Arias aseguró que viene de menos a más y próximo a expresar su mejor versión con su nuevo equipo.

“Me siento bien. Me siento mejor con el equipo, con las ideas del entrenador. Creo que estoy alcanzando mi mejor versión y es importante para mí”, comentó el jugador de 28 años.

Al respecto añadió: “Creo que en la última semana siento que estoy jugando mejor con mis compañeros y con la liga. Es una liga diferente, así que sigo trabajando para mejorar, para tener mejores actuaciones y para ayudar a mi equipo”.

Adaptación a la Premier

El colombiano no tuvo reparo en reconocer que le ha costado un poco adaptarse al fútbol inglés: “Es diferente. La intensidad de los duelos es diferente. Creo que es muy diferente. El clima es diferente. Así que, para mí, sé que es normal la adaptación a esta liga, a este país, al idioma, pero me siento mejor y voy por buen camino”.

De su actuación contra el Tottenham

Wolverhampton sumó su primer punto de la temporada el pasado fin de semana ante el Tottenham, Arias destacó al respecto: “Me sentí bien. Creo que hicimos un buen partido. Desafortunadamente, no ganamos y estuvimos muy cerca de ganar, pero creo que hicimos un buen partido, y así será para el próximo partido y para el resto de la temporada”.

“Fue bueno para mí y para mi familia (ganar el Jugador del Partido). Fue un momento especial. Mi primer Jugador del Partido es bueno, contra el Tottenham a domicilio, un partido difícil. Así que fue un momento especial. Queremos conseguir más victorias y ser felices aquí”, agregó.

Sobre asumir otras tareas

El colombiano aseguró que, tal como lo hace en la Selección, está dispuesto y sabe asumir distintos roles. “Son diferentes. En Brasil jugaba más de extremo, pero en la selección juego de interior, de mediocentro. Para mí es igual, me va bien. Obviamente, me siento más cómodo jugando de exterior”, señaló.

Próximo partido

Finalmente, del juego ante el Brighton de la próxima fecha, dijo: “El Brighton es un buen equipo. Creo que es un partido muy difícil, pero creo que tenemos la oportunidad de ganar. Necesitamos ganar por nuestra confianza, por nuestra afición y por nuestra familia. Así que quiero ganar el domingo”.