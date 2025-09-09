Grupo Argos ajusta su programa de recompra de acciones y dará más participación a las preferenciales

El Grupo Argos anunció ajustes en su programa de recompra de acciones con el fin de dar mayor peso a las especies preferenciales, que hoy representan el 42% de los títulos en circulación tras la materialización del Proyecto de Escisión. Con esta decisión, la compañía aseguró que la ejecución del programa se mantendrá en línea con la nueva composición accionaria.

Hasta la fecha, el grupo empresarial ha invertido más de 292 mil millones de pesos en la adquisición de acciones ordinarias y preferenciales, alcanzando un 58% de ejecución del plan aprobado por la Asamblea de Accionistas.

La estrategia busca entregar valor a los inversionistas en un contexto en el que, según la organización, el precio de sus especies en el mercado colombiano no refleja el valor real de la compañía.

De manera consolidada, los programas de recompra de acciones aprobados para Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia ascienden a un billón de pesos. Dentro de este monto, Cementos Argos registra una inversión superior a 363 mil millones, con un avance del 73%, mientras que Celsia ya superó los 113 mil millones, con un cumplimiento cercano al 38%.