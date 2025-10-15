Alcaldía y Gobernación proponen que empresa Triple A opere el servicio de energía en Atlántico

La Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico dejaron en consideración una propuesta para que la empresa Triple A asuma la operación del servicio de energía en la ciudad y el Departamento.

Esta iniciativa surgió en el marco de una mesa técnica interinstitucional, convocada por la Procuraduría General de la Nación, con participación del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la CREG y los principales prestadores del servicio.

En dicho espacio, se abordaron los desafíos actuales de continuidad, calidad y tarifas del suministro eléctrico, evaluando medidas que permitan mejorar la eficiencia y la cobertura. Ana María Aljure, gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla, hizo énfasis en que el propósito es “construir entre todos una solución definitiva para la operación de energía a través de la empresa Triple A”, como parte de un plan integral que incluya plazos cortos, medios y largos.

Propuesta transitoria

Se propuso que, bajo un esquema transitorio, Triple A operaría el servicio mediante un convenio cuatripartito entre la Alcaldía, la Gobernación, la Superintendencia de Servicios Públicos y la empresa misma. Este acuerdo contemplaría evaluación financiera y técnica anual, para asegurar que la operación sea viable y sostenible.

El procurador delegado para la Gobernanza Territorial, Alexander López, valoró la iniciativa como un avance significativo en materia institucional: “Nosotros tenemos que celebrar que desde el territorio están presentando una alternativa (…) debemos buscar una solución que nos permita actuar de manera oportuna y responsable”. Para ello, insistió en la necesidad de confianza, diálogo permanente y decisiones claras que garanticen bienestar para los usuarios.

Retos pendientes y expectativas

Entre los retos al proceso se encuentra definir si Triple A asumirá solo el servicio en Barranquilla o también en todo el Atlántico, según aspectos técnicos, financieros y legales. Otros puntos en discusión son la liquidación de empresas anteriores, la cuantificación de activos y los derechos laborales de quienes operan actualmente bajo otros esquemas.

Se espera que este nuevo planteamiento genere beneficios como tarifas más justas, mayor estabilidad en el servicio y menos interrupciones. Autoridades locales han manifestado optimismo respecto al impacto que podría tener la propuesta, siempre y cuando se garantice transparencia y que el proceso responda de manera efectiva a las necesidades de los usuarios.