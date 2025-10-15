David Mackalister sobre su regreso con Millonarios: “El problema es para el profe Hernán”

David Mackalister Silva regresó a una convocatoria con Millonarios luego de sufrir una lesión el 11 de febrero de 2025 durante el enfrentamiento ante Llaneros por Liga, durante la definición del primer gol, donde sufrió un tirón en su rodilla. De acuerdo con el reporte médico, se le diagnosticó:

“Artroscopia en rodilla izquierda para tratar lesión meniscal“, informó Millonarios en el reporte oficial.

Silva se reintegró a los entrenamientos por separado, pero sobre el final del semestre anterior, se le soltó la sotura realizada por el especialista, y esto aplazó su regreso.

Palabras de David Mackalister Silva previo al compromiso con Pereira

El Estadio Hernán Ramírez Villegas es el escenario donde Pereira y Millonarios, necesitados de una victoria para continuar en la lucha por llegar a los cuadrangulares, se medirán el 15 de agosto a partir de las 6:20 pm. El partido es válido por la fecha 15 de la Liga Colombiana.

Antes de abordar el avión rumbo a la capital risaraldense, el capitán del cuadro embajador ofreció algunas declaraciones, donde se refirió a su regreso:

“Lo primordial es lo que nos concierne ya y eso es Pereira. Un equipo que también lucha por ingresar a los 8, nosotros con toda la ilusión de que seguramente lo vamos a poder lograr, y tenemos que empezar pensando en Pereira”, respondió.

Sobre su estado de salud:

“Bien, feliz. La emoción de volver a pisar una cancha, volver a estar disponible, tiene que estar por encima de cualquier cosa”, aseguró.

Sobre el presente de Millonarios:

“Difícil el momento y difícil no poder haber estado más con David (hoy con América) y su cuerpo técnico porque, como ellos saben, siempre quisimos de parte y parte hacer las cosas bien, y es un cuerpo muy preparado que estoy seguro de que tendrá buenos resultados en su carrera”, explicó David Mackalister Silva.

Sobre los recuerdos de Miguel Russo:

“Muchos muy especiales. Aún conservaba contacto con él seguido, y la verdad no fue fácil para nosotros, para Millonarios, para mi familia, sobre todo para mi hijo mayor, que era con quien él más molestaba. Es una perdida que nos duele a todos”

¿Qué decirle a la hinchada de Millonarios?

“Como siempre y hasta el día que uno no esté, siempre va a ser gracias. Independientemente de todo lo bueno malo que haga uno, siempre va a ser buscando el bienestar para Millonarios, como lo hacen todos los hinchas. Solo tengo palabras de agradecimiento”, expresó.

Sobre los minutos que jugará:

“No, no sé, ahí sí, el problema es para el profe Hernán”, finalizó entre risas, reflejando que el técnico será el que lo determine.