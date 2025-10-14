Millonarios vs. Pereira en trascendental duelo por Liga: fecha, hora y cómo seguir en vivo

Deportivo Pereira y Millonarios serán los encargados de cerrar la fecha 15 de la Liga Colombiana, que tiene a Atlético Bucaramanga en la cima de la tabla de posiciones, muy cerca de la clasificación anticipada junto a Junior, Fortaleza e Independiente Medellín.

El compromiso es vital para ambas escuadras que luchan por ingresar a la de clasificación, y estar presentes en la los cuadrangulares finales.

El conjunto ‘Matecaña’ está ubicado en la casilla 16 con 15 puntos, y está a 5 del octavo puesto que parcialmente es ocupado por Independiente Santa Fe.

Una derrota de cualquier equipo, o un empate, los podría dejar dependiendo de los resultados en otros campos, ya que no le alcanzaría el puntaje para llegar al estimado umbral de la clasificación, que es de 31 o 32 puntos, aproximadamente.

Previa de Pereira vs. Millonarios

La última victoria de Pereira frente a Millonarios en noviembre de 2022, cuando lo derrotó 2-1 con un autogol de Israel Alba, y un gol de Brayan León.

Millonarios obtuvo una agónica victoria sobre América de Cali en la jornada anterior, y sumó dos triunfos en los últimos 5 enfrentamientos.

Por su parte, los dirigidos por el técnico Rafael Dudamel no ganan desde el 26 de agosto, cuando vencieron a Real Cundinamarca en Copa. Por Liga, el más reciente triunfo también lo consiguió ante ‘La Mecha’, el 14 de agosto.

Fecha, hora y dónde seguir por Liga

El encuentro está programado para el miércoles 15 de octubre, a partir de las 6:20 pm, en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, de la capital de Risaralda. El árbitro encargado de impartir justicia es el juez Luis Matorel, de Bolívar.

El partido se podrá seguir a través de la transmisión en vivo de El Fenómeno del Fútbol, de Caracol Radio, así como la cobertura y novedades en directo a través de la página web de caracol.com.co.