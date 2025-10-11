Nicolás Vikonis sobre Miguel Ángel Russo: “Fue un maestro para mi vida”

Nicolás Vikonis fue uno de los hombres de confianza de Miguel Ángel Russo durante su tiempo en Millonarios. El uruguayo y el técnico argentino vivieron un 2017 de ensueño, en el que juntos conquistaron la Liga colombiana del 2017-II.

En diálogo con Caracol Deportes, Vikonis recordó a Russo tras su fallecimiento, contando algunas anécdotas de su vida, recordando cómo era como director técnico y las enseñanzas que le dejó para su vida, entre otras cosas.

¿Qué significó en su carrera?

“Es algo que en las últimas horas se ha notado mucho, todos los lugares, diferentes países, gente que compartió con él, que solo lo conoció a través del juego, el mensaje ha sido unánime en cuanto al cariño y respeto de alguien que en vida fue importante para nosotros, dejándonos enseñanzas, más allá del deporte, enseñanzas de vida. En mi caso particular, una persona que considero un maestro para la vida y que me dejó enseñanzas que voy a guardar por siempre”.

El recuerdo humano antes del deportivo

“En realidad se trata de una vida de una forma de manejarse, un culto a la humildad, mesura, sabiduría. Si hay una palabra con la que yo acerco a Miguel es la de la sabiduría y eso te habla de una persona que es, más allá de un éxito deportivo, que se le dio muy seguido, lo importante y lo que siempre va a ser rescatable en la hora final es irte así recordado en lo humano”

¿Mantuvieron contacto recientemente?

“Después de separar los caminos laborales quedó una relación de muchísimo afecto y respeto, y habitualmente tenía contacto con él a lo largo de los años. Potenciado en los últimos años que él volvió a compartir con Juvenal Rodríguez, a quien considero uno de mis grandes amigos del fútbol, podía estar en contacto con ellos y la llamada con Juvenal tenía muchas veces la posibilidad de estar con Miguel por trabajo, aprovechaba para agradecerle por todo lo que significo en mi vida”.

¿Algún recuerdo especial con Russo?

“La primera imagen en cuanto a Miguel, es el entrenamiento previo a la primera final con Santa Fe, sabíamos que había estado en tratamiento toda la tardes. El martes temprano se levantó, nos guio ese entrenamiento con la fuerza que le quedaba, esa imagen de entereza, de capacidad para afrontar una dificultad con ese temple, termina siendo el mayor conocimiento que nos regaló y me queda para siempre”.

¿Qué enseñanza le dejó?

“En ese sentido, lo que intento y creo que es algo que le observé siempre y me parece algo excelente para tenerlo en el día a día, era su capacidad para intentar mantenerse en una línea media ante las situaciones, el éxito y el fracaso. Esa sabiduría para asumir que el día que algo no te sale bien, no es que no vales, y el día que todo te sale espectacular, sigues siendo alguien normal. Es una situaciones ante la vida que yo quisiera emular y tener presente”.