¿Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max en Estados Unidos en dólares?: comparación con precio en Colombia

Recientemente, el gigante tecnológico, Apple, dio a conocer el nuevo modelo de sus celulares juntos a algunas modificaciones dentro de su sistema iOS que han sido innovadoras para muchos usuarios de este dispositivo. La sorpresa se dio luego de que se cambiara el diseño que se venía manejando desde hace ya bastante tiempo: el cuadrado con las tres cámaras. Este cambio, ahora, es mucho más amplio, siendo un rectángulo.

Si bien los precios en Colombia van desde los $3.000.000 millones, hasta los $7.000.000 millones, se tiende a creer que en Estados Unidos es mucho más económica la inversión. Pese a esto, es importante analizar y realizar una comparación entre los precios que hay en EE. UU. y los que se establecieron aquí.

Precio iPhone 17 Pro Max en Estados Unidos

En Estados Unidos los precios dependen de ciertas características, puesto que un dispositivo que cuente con un espacio de almacenamiento de 1 TB no tiene el mismo valor que 256 GB. Según la página de Apple store, así se presentaron los precios:

256 GB | cuesta $1199 USD | en pesos 4.678.629 COP

cuesta $1199 USD 4.678.629 COP 512 GB | cuesta $ 1399 USD |en pesos 5.459.051 COP

cuesta $ 1399 USD 5.459.051 COP 1 TB | cuesta $1599 USD |en pesos 6.239.473 COP

cuesta $1599 USD 6.239.473 COP 2 TB | cuesta $ 1999 USD |en pesos 7.800.317 COP

Si bien estos precios no incluyen el impuesto del IVA que se establece en Colombia, al ser un producto importado, pueden verse algo elevados en comparación a estos valores.

Precio iPhone 17 Pro Max en Colombia

Los precios establecidos en Colombia pueden llegar a verse alterados por impuestos y demás. Por otro lado, también puede depender de la tienda en la que adquiera, ya que en algunos sitios como Falabella, si el cliente cuenta con una cuenta o tarjeta de crédito, recibe algunos descuentos. Estos son los precios según la tienda de Mac Center:

256 GB | cuesta $6.449.000 COP

cuesta $6.449.000 COP 512 GB | cuesta $8.199.000 COP

cuesta $8.199.000 COP 1 TB | cuesta $9.399.000 COP

cuesta $9.399.000 COP 2 TB | cuesta $11.699.000 COP

Un dato a tener en cuenta antes de que se estipule un juicio frente a estos precios, es que, los valores presentados se basan en un valor de preventa en las páginas oficiales de que tienen el convenio directo con Apple.

Precios en las principales tiendas de Colombia

En las principales tiendas de Colombia, así se cotiza el precio de este nuevo iPhone:

Mac Center: va desde los $6.326.929 pesos, hasta los $11.699.000 pesos.

va desde los $6.326.929 pesos, hasta los $11.699.000 pesos. iShop: va desde los $6.999.000 pesos, hasta los $11.699.000 pesos.

va desde los $6.999.000 pesos, hasta los $11.699.000 pesos. Éxito: va desde los $6.758.000 pesos, hasta los $11.699.000 pesos.

va desde los $6.758.000 pesos, hasta los $11.699.000 pesos. Alkosto: va desde los $6.439.010 pesos, hasta los $$8.739.010 pesos.

En algunas tiendas no hay precios aproximados, por lo que aún sigue en preventa.

