¿Bajó de precio? Así quedó el costo del iPhone 16 tras lanzamiento del iPhone 17

El reciente anuncio del iPhone 17 por parte de Apple ha generado expectativa no solo por las mejoras que trae la nueva generación, sino también por el efecto que su presentación tiene sobre los precios del iPhone 16.

En Colombia, este modelo se encuentra en cinco tipos de categorías, cuyos precios pueden variar en rangos entre los 3.000.000 y 7.000.000 millones de pesos.

¿Cuánto cuesta el iPhone 16 luego del lanzamiento del 17?

Según la compañía Apple, cada versión del dispositivo presenta diferencias en su diseño, cámaras y, uno de los factores más importantes, es la batería, pues esto determina su precio final. Además, destacaron que esta generación de celulares cuenta con implementos tecnológicos como la inteligencia artificial (IA).

Según la página de Mac Center, este es el precio del iPhone 16 en Colombia:

iPhone 16: desde $4.289.000

desde $4.289.000 iPhone 16 Plus: desde $4.919.000

desde $4.919.000 iPhone 16e: desde $3.049.000 COP

desde $3.049.000 COP iPhone 16 Pro: desde $5.329.000

desde $5.329.000 iPhone 16 Pro Max: desde $6.469.000

Comparativa vs precios antes del lanzamiento del iPhone 17

Antes del anuncio del iPhone 17, los precios del iPhone 16 ya estaban altos, especialmente los modelos Pro y Pro Max. Sin embargo, c on la llegada del iPhone 17, se espera que los modelos anteriores, como el iPhone 16, comiencen a bajar su valor, ya sea por promociones, descuentos de inventario o simplemente por la estrategia de mercado de Apple y tiendas.

ya sea por promociones, descuentos de inventario o simplemente por la estrategia de mercado de Apple y tiendas. En Europa, por ejemplo, los precios oficiales del iPhone 16 siguen siendo elevados (desde 959 € para el modelo estándar hasta cerca de 1.969 € para el Pro Max) y aunque Apple mantiene esos precios, los descuentos en tiendas especializadas o alternativas pueden aparecer.

¿Qué tan conveniente es comprar el iPhone 17?

Aunque la baja no ha sido masiva ni uniforme, sí se han visto reducciones o ajustes en ciertas versiones menos demandadas. Según datos de algunas tiendas, varios modelos del iPhone 16 estándar ya están por debajo de los COP $4,700,000 en algunas tiendas.

Sin embargo, los modelos Pro, especialmente el Pro Max, se mantienen aún a precios elevados dado que siguen siendo las versiones más premium, por lo que no se espera que bajen drásticamente en el corto plazo.

Es por esto que aquellas personas que no necesiten lo último en cámara o funciones de gama alta, el iPhone 16 es una alternativa muy viable, con buen rendimiento y hardware reciente, pero por un precio menor que por el iPhone 17.

¿Cuánto costará el iPhone 17 en Colombia?

Se espera que el precio base del iPhone 17 para Colombia sea de $4.000.000 de pesos colombianos.

iPhone 17 Air: aproximadamente $4.745.000.

aproximadamente iPhone 17 Pro: desde $5.495.000 pesos.

desde iPhone 17 Pro Max: desde $5.995.000 pesos.

Recomendaciones si quiere adquirir el iPhone 16 en este momento

Compare entre tiendas: Los precios pueden variar bastante entre tiendas físicas y tiendas online. Por esto es necesario que verifique las garantías y si los productos vienen sellados o si son importados. Revise la capacidad de almacenamiento: La diferencia entre versiones (128 GB, 256 GB, etc.) suele influir mucho en el precio. Espere ofertas tras el lanzamiento oficial: Cuando llegue el iPhone 17 a Colombia, es probable que haya promociones del iPhone 16 para liquidar inventario. Evalúe sus necesidades reales: Si no necesita el último chip, cámara más avanzada o algunas funciones nuevas, el iPhone 16 tiene una relación costo-beneficio bastante buena.

