iPhone 17, un modelo completamente nuevo: ¿cuándo llega a Colombia y en que tiendas se venderá?

El gigante tecnológico anunció que lanzará su nueva generación de iPhones al mercado, siendo los protagonistas el iPhone 17 y el iPhone 17 Pro y Pro Max. Este nuevo diseño ha traído consigo varios comentarios por el diseño nuevo que porta la parte trasera, pues los modelos anteriores tenían un recuadro pequeño en el que se posicionaban las cámaras, esta vez, es un rectángulo.

Apple desde hace ya varios años ha estado cambiando el diseño de sus smartphones, variando entre colores y forma. Si bien para este 9 de septiembre anunciaron el lanzamiento oficial del iPhone 17, mostraron todos los detalles y los nuevos productos junto a sus actualizaciones, los precios son inciertos hasta la fecha, sin embargo, existen aproximaciones.

Asimismo, Apple tiene varios convenios con otros países, teniendo como clientes: Australia, Canadá, China, Colombia, Francia, Alemania, India, Japón, Malasia, México, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, los EE. UU. y Vietnam.

¿Cuándo estará a la venta en Colombia?

Estas regiones tendrán acceso al iPhone 17 a partir de las 5 a. m. PDT de este viernes 12 de septiembre, estará disponible a partir del viernes 19 de septiembre. El iPhone 17 tendrá stock en otros 22 países y territorios a partir del viernes 26 de septiembre.

Por otro lado, es esencial que se consulte en las páginas oficiales de cada tienda y ver si la preventa está habilitada, pues en tiendas como iShop, se puede realizar un registro en el que se le notificará cuando comience la venta de manera oficial en el país.

Tiendas en las que estará disponible el iPhone 17 en Colombia

En iShop y Mac Center puede previsualizar como se verán los modelos, los colores disponibles y los cambios que tendrá el sistema. Otras tiendas o almacenes a los que puede recurrir son los siguientes:

Alkosto

Katronix

Éxito

Falabella

Claro

Movistar

Estos dos últimos tienen una posibilidad de compra distinta a las tiendas Apple o grandes cadenas, pues a pesar de financiarlo, en algunos casos se debe adquirir un plan telefónico para quedar vinculado formalmente con la entidad. Sin embargo, se puede recurrir a otros sitios dependiendo que prefiera el cliente.

Precio del nuevo iPhone en pesos Colombianos

Un dato a tener en cuenta es que aún no se han mostrado los precios oficiales de este nuevo dispositivo, este es un aproximado:

iPhone 17 Air: $4.745.000.

$4.745.000. iPhone 17 Pro: desde $5.495.000 pesos.

desde $5.495.000 pesos. iPhone 17 Pro Max: desde $5.995.000 pesos.

Si bien estos valores pueden llegar a cambiar dependiendo el IVA y otros impuestos, el precio base parte desde los $4,000,000 millones de pesos. Además, la conversión se puede realizar gracias a que en la página de Apple, los precios salen en euros y dólares, puede consultar mayor información aquí.

