¿Vale la pena comprar el iPhone 17 si ya tiene el 16?: Diferencias clave entre los dos equipos

¿Vale la pena comprar el iPhone 17 si tiene el 16?: Estas son las diferencias entre ambos equipos

El martes 9 de septiembre Apple hizo oficial el lanzamiento del iPhone 17, su más reciente generación de smartphones, y la gran pregunta para los usuarios es si realmente vale la pena dar el salto desde el iPhone 16, que recordemos fue lanzado hace apenas un año.

Aunque ambos equipos comparten similitudes, el nuevo modelo llega con cambios clave en pantalla, cámaras, rendimiento y conectividad que pueden hacer la diferencia para ciertos usuarios.

¿Cuáles son las diferencias entre el iPhone 17 y el 16?

Pantalla mas fuerte y fluida: El iPhone 17 incorpora una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con 120 Hz ProMotion, lo que ofrece una experiencia más fluida en navegación, juegos y reproducción de video. En comparación, el iPhone 16 mantiene los 60 Hz. Además, según anunciaron el nuevo equipo logra un brillo máximo de hasta 3 000 nits, ideal para usarlo bajo la luz solar directa. Potencia y eficiencia con el chip A19: El nuevo chip A19 promete un rendimiento superior y mayor eficiencia energética, sin embargo, no será un cambio notorio comparado con el del iPhone 16 que es el chip A18. Ambos procesadores son bastantes potentes. Cámaras mejoradas: El iPhone 17 tendrá mejoras en dos sensores principales, tanto el sensor ultra gran angular como en cámara frontal, donde duplicaron la resolución y mejoraron su calidad. Además, la cámara frontal, pasará de 12 MP en el iPhone 16 a 24 MP en el 17, lo que mejora la calidad de selfies y videollamadas. Batería y carga: El iPhone 17 contará con una capacidad de 30 horas de reproducción de videos y carga rápida, en donde el dispositivo alcanzará el 50% de carga en 20 minutos. Por su parte el iPhone 16 tiene una capacidad de reproducción de video de hasta 22 horas y su carga rápida es del 50% en 30 minutos. Diseño y variantes: Apple eliminó la versión Plus y presentó el iPhone 17 Air, un modelo ultradelgado de apenas 5,6 mm, que reemplaza al anterior formato y funciona solo con eSIM. El resto de la línea mantiene un diseño refinado con marcos más delgados. Precio: En cuanto al valor, los dos dispositivos parten del mismo precio: 959 euros. Sin embargo, el iPhone 17 ha duplicado el almacenamiento interno, por lo que los 256 GB serán la base, a diferencia de las 128 GB de la que partían las versiones anteriores. Por lo que se podría decir que el iPhone 17 ha bajado de precio respecto al iPhone 16.

Teniendo en cuenta las diferencias: ¿Debería actualizarse?

Según las especificaciones si usted está en búsqueda de una pantalla más fluida, mejora en las selfies, mejor conectividad y una carga más rápida, este nuevo lanzamiento de Apple valdría la pena.

Por el contrario, esta inversión podría esperar si esta conforme con el rendimiento y la conectividad del iPhone 16, ya que este sigue siendo un dispositivo potente y que sigue en vigencia.

Tenga en cuenta que aunque el iPhone 17 representa una evolución importante en ciertos aspectos, no necesariamente pide un cambio obligado para quienes ya tienen el modelo anterior.

¿Cuáles son los otros lanzamientos de Apple?

El más esperado era el lanzamiento de la nueva generación del iPhones, por lo que lanzó el iPhone 17 con diferentes versiones.

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Sin embargo, la empresa anunció la venta, entrada en vigencia de nuevos dispositivos y novedades en software y plataformas como: